6 найкращих ролей однієї з найяскравіших акторок України Наталки Денисенко

Наталка Денисенко - відома українська акторка, яка є дуже яскравою, світлою та неймовірно талановитою. Вона має широку аудиторію, яка просто захоплена нею.

Про те, які ролі у фільмографії акторки стали найкращими розповідає РБК-Україна (проект Styler) склавши власний список.

Кріпосна

Серіал, в якому Наталі дісталась цікава роль коханки пана, роль якого виконав Станіслав Боклан. Вона демонструє легкість, любов, непосидючість та водночас її героїня глибоко нещасна, адже вона зустрічає люблячого чоловіка, який згодом перетворюється у тирана і робить її життя кошмарним.

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: Кіноріум)

Дівчата

Денисенко зіграла одну з трьох подруг, які демонструють справжнє життя молодих жінок. Воно сповнене пригодами, невдалим коханням та, звісно, показує цінність жіночої дружби попри все.

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Зв’язок

Новий серіал про наші реалії також показав, наскільки різнопланова акторка Наталка. Вона грає одну з головних ролей. Серіал розповідає історії кількох родин, які вимушені жити в умовах війни.

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Закохай мене, якщо зможеш

Головний герой серіалу вирішує підзаробити грошей і створює прибутковий, але не зовсім легальний бізнес. Хлопець вдає з себе чаклуна й обіцяє людям вирішити всі їхні проблеми: розшукати зниклу людину, піймати на зраді невірного чоловіка, а деяким клієнтам - навіть «повернути удачу, але не все йде так гладко.

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Папанькі

Наталка грає одну з головних жіночих ролей - Тетяну, яка є дружиною Олександра. А ось в самому центрі сюжету постають четверо друзів мешкають в одному дворі столичної багатоповерхівки. Окрім суто чоловічих інтересів, їх поєднує важлива тема - виховання дітей. Один із героїв тільки готується стати батьком, інший виховує 7-річного сина, а третій - сина та двох доньок різного віку.

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Мавка

Несумнівно однією з найкращих робіт в кар’єрі Наталки є озвучка Мавки, яка підкорила не лише українські екрани, а ще й закордонні.

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)