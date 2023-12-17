ua en ru
Нд, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

6 найкращих ролей однієї з найяскравіших акторок України Наталки Денисенко

Неділя 17 грудня 2023 15:43
UA EN RU
6 найкращих ролей однієї з найяскравіших акторок України Наталки Денисенко Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Юлія Любченко

Наталка Денисенко - відома українська акторка, яка є дуже яскравою, світлою та неймовірно талановитою. Вона має широку аудиторію, яка просто захоплена нею.

Про те, які ролі у фільмографії акторки стали найкращими розповідає РБК-Україна (проект Styler) склавши власний список.

Кріпосна

Серіал, в якому Наталі дісталась цікава роль коханки пана, роль якого виконав Станіслав Боклан. Вона демонструє легкість, любов, непосидючість та водночас її героїня глибоко нещасна, адже вона зустрічає люблячого чоловіка, який згодом перетворюється у тирана і робить її життя кошмарним.

6 найкращих ролей однієї з найяскравіших акторок України Наталки Денисенко

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: Кіноріум)

Дівчата

Денисенко зіграла одну з трьох подруг, які демонструють справжнє життя молодих жінок. Воно сповнене пригодами, невдалим коханням та, звісно, показує цінність жіночої дружби попри все.

6 найкращих ролей однієї з найяскравіших акторок України Наталки Денисенко

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Зв’язок

Новий серіал про наші реалії також показав, наскільки різнопланова акторка Наталка. Вона грає одну з головних ролей. Серіал розповідає історії кількох родин, які вимушені жити в умовах війни.

6 найкращих ролей однієї з найяскравіших акторок України Наталки Денисенко

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Закохай мене, якщо зможеш

Головний герой серіалу вирішує підзаробити грошей і створює прибутковий, але не зовсім легальний бізнес. Хлопець вдає з себе чаклуна й обіцяє людям вирішити всі їхні проблеми: розшукати зниклу людину, піймати на зраді невірного чоловіка, а деяким клієнтам - навіть «повернути удачу, але не все йде так гладко.

6 найкращих ролей однієї з найяскравіших акторок України Наталки Денисенко

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Папанькі

Наталка грає одну з головних жіночих ролей - Тетяну, яка є дружиною Олександра. А ось в самому центрі сюжету постають четверо друзів мешкають в одному дворі столичної багатоповерхівки. Окрім суто чоловічих інтересів, їх поєднує важлива тема - виховання дітей. Один із героїв тільки готується стати батьком, інший виховує 7-річного сина, а третій - сина та двох доньок різного віку.

6 найкращих ролей однієї з найяскравіших акторок України Наталки Денисенко

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Мавка

Несумнівно однією з найкращих робіт в кар’єрі Наталки є озвучка Мавки, яка підкорила не лише українські екрани, а ще й закордонні.

6 найкращих ролей однієї з найяскравіших акторок України Наталки Денисенко

Найкращі ролі Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Раніше ми розповідали про те, що Наталка Денисенко шокувала своїм перевтіленням.

Також читайте наш матеріал про те, що Наталка Денисенко у сльозах поскаржилася на проблеми зі здоров’ям.

Читайте РБК-Україна в Google News
акторка фільми