"Наче написано для срача". Хіменес-Браво здивував дописом про закриті укриття після обстрілу Львова

Російські військові 15 серпня влаштували масштабний ракетний обстріл міст України. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла, та інші. Після нічних обстрілів зірковий кулінар Ектор Хіменес-Браво зробив у соцмережі неоднозначний пост на тему закритих укриттів.

Його колумбійський кухар, який мешкає в Україні, опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Що опублікував Хіменес-Браво

На скріншоті описано історію про закрите укриття, куди не могли потрапити люди. Одна із мешканок будинку навіть забула ключі від нього і нібито люди вибивали двері. Цікаво, що з поста абсолютно незрозуміло, де саме таке сталося. Не сказано ні міста, ні вулиці.

"Львів, Луцьк, Дніпро, Сміла, Хмельницький, Запоріжжя. Як на другий рік війни ми можемо вибивати двері ногами в укриття? Мені здається, сьогодні була одна з найбільших атак на захід... мої співчуття близьким загиблих", - підписав він фото.

Пост зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Заради справедливості варто зазначити, що українці в Twitter пишуть, що в ніч на 15 серпня вони бігли в укриття і перечекали там атаку росіян.

Скріншот

Відповідно, Ектор пише про одинокий випадок, та й незрозуміло, звідки взято цю цитату на скріншоті.

У чому не правий Ектор Хіменес-Браво

Зазначимо, що після публікації неоднозначного посту в коментарях до нього українці пишуть, що такі дії дуже провокують і грають на руку самим росіянам.

Цікаво, що дехто пише в коментах наратив а-ля "страти відповідальних за укриття. Це навмисне масове вбивство", але це люди, які живуть не в Україні переважно.

Хоча по правді деякі громадяни все ж таки відзначають, що проблема з укриттями в деяких містах існує.

Також деякі впевнені, що з такими постами та коментарями "нам і ворога не треба".