Наче на грилі: рецепт соковитої курятини в духовці

Якщо ви хочете приготувати м'ясо на грилі, але не маєте часу або ж самого грилю, приготувати курку в духовці - не проблема. Приготована за таким рецептом, курятина залишається такою ж смачною, як і смажена на грилі.

Про те, як готувати курятину в стилі барбекю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Shuba .

Що потрібно для курятини барбекю

Для того, щоб приготувати цю неймовірну смачну страву в духовці, потрібні такі інгредієнти:

курячі стегна з гомілкою - 1,4 кг;

вода - 1/2 склянки;

кетчуп - 1.5 склянки;

цибуля - 2 шт.;

цукор - 1 склянка;

вустерський соус - 1 ст. л.;

яблучний оцет - 1/4 склянки;

мед - 1 ст. л.;

цибулевий порошок - 1/2 ч. л.;

часник сушений - 1/2 ч. л.;

сіль - 1.5 ч. л.;

гірчиця - 1/4 ч. л.;

олія -1 ст. л.

Як готувати курятину в стилі барбекю

Приготуйте соус барбекю. Якщо мед занадто густий, розігрійте його в мікрохвильовці або на водяній бані.

У велику миску вилийте кетчуп, додайте воду, гірчицю, цукор, яблучний оцет, мед, вустерський соус і спеції. Ретельно перемішайте інгредієнти і відкладіть частину соусу - а саме одну склянку.

Промийте курку, зачекайте доки стече зайва волога. Після цього відокремте стегна від гомілок - і перекладіть все в миску з соусом.

Перемішайте все, накрийте миску кришкою і переставте до холодильника на одну годину або й на всю ніч.

Розігрійте духовку до 220 градусів, підготуйте деко, застеливши його фольгою. Очистьте цибулю та наріжте її кружечками. Викладіть цибулю на деко, полийте олією.

Викладіть курку на цибулю, догори шкіркою. Випікайте 30-40 хвилин до золотистого кольору.

Після цього змастіть курку рештою соусу з кожного боку і запікайте ще приблизно 5 хвилин. Соус повинен стати більш густим, а шкірка курки - хрусткою.