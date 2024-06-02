Как на гриле: рецепт сочной курятины в духовке

Если вы хотите приготовить мясо на гриле, но нет времени или же самого гриля, приготовить курицу в духовке - не проблема. Приготовленная по такому рецепту, курятина остается такой же вкусной, как и жаренная на гриле.

О том, как готовить курицу в стиле барбекю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba .

Что нужно для курицы барбекю

Для того чтобы приготовить это невероятное вкусное блюдо в духовке, нужны следующие ингредиенты:

куриные бедра с голенью - 1,4 кг;

вода - 1/2 стакана;

кетчуп - 1.5 стакана;

лук - 2 шт.;

сахар - 1 стакан;

вустерский соус - 1 ст. л.;

яблочный уксус - 1/4 стакана;

мед - 1 ст. л.;

луковый порошок - 1/2 ч. л.;

чеснок сушеный - 1/2 ч. л.;

соль - 1.5 ч. л.;

горчица - 1/4 ч. л.;

масло - 1 ст. л.

Как готовить курицу в стиле барбекю

Приготовьте соус барбекю. Если мед слишком густой, разогрейте его в микроволновке или водяной бане.

В большую миску вылейте кетчуп, добавьте воду, горчицу, сахар, яблочный уксус, мед, вустерский соус и специи. Тщательно перемешайте ингредиенты и отложите часть соуса - а именно один стакан.

Промойте курицу, подождите, пока стечет лишняя влага. После этого отделите бедра от голеней - и переложите все в миску с соусом.

Перемешайте все, накройте миску крышкой и переставьте в холодильник на один час или на всю ночь.

Разогрейте духовку до 220 градусов, подготовьте противень, застелив его фольгой. Очистите лук и нарежьте его кружочками. Выложите лук на противень, полейте маслом.

Выложите курицу на лук, вверх кожурой. Выпекайте 30-40 минут до золотистого цвета.

После этого смажьте курицу оставшимся соусом с каждой стороны и запекайте еще примерно 5 минут. Соус должен стать более густым, а кожица курицы - хрустящей.