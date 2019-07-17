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Начался сущий кошмар: создатель проекта "Холостяк" избил беременную жену

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 19:04
Начался сущий кошмар: создатель проекта "Холостяк" избил беременную жену
Создатель шоу "Холостяк" избил жену (Коллаж РБК-Украина)

Избиения и издевательства произошли на глазах 4-летнего сына

Создатель оригинальной версии проекта "Холостяк" Майк Флейс систематически избивал свою беременную жену. Женщина не выдержала и подала на него в суд и об издевательствах решила рассказать откровенно всему миру. Лора сообщила, что издевательства и избиения начались тогда, когда она забеременела вторым ребенком.

Майк Флейс неоднократно говорил ей, что недоволен тем, что она снова забеременела, но, когда они вместе поехали отдыхать на Гавайи, ситуация начала катастрофически ухудшаться.

"Каждый день он требовал, чтобы я сделала аборт. Когда мы поженились, мне было 26, а ему 50. У него не было детей, и он решил, что одного наследника будет достаточно. Но я забеременела во второй раз, и начался сущий кошмар", - рассказала Лора.

Они женаты уже пять лет и у них в браке родился совместны сын Бен, которому сейчас 4 года. Майк Флейс избивал свою жену прямо на глазах у сына.

"Когда Майк напал на меня, в соседней комнате находился наш сын Бенджамин. Он все слышал и прибежал на шум", - добавила Лора.

Женщина обратилась за помощью к медикам и у нее зафиксировали следы побоев разной степени тяжести. После инцидента на Гавайях, Лора ушла от мужа и обратилась в суд для получения запрета Флейсу, чтобы он не мог приблизиться ни к ней, ни к Бену.

Руководство телеканала АВС, где работает Майк Флейс, уже в курсе всей истории и на данный момент они решают, как поступить с ним.

"Нам известно об этих обвинениях, и мы решаем, как сложится дальше телевизионная судьба Майка", - отметили на АВС.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что экс-невеста Кличко, которую избил бойфренд, решила не рвать с ним отношения.

А также рассказывали о том, что Ротару оттолкнула молодого поклонника прямо на сцене. 

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