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Почався справжній кошмар: творець проекту "Холостяк" побив вагітну дружину

STYLERЖиття    17.07.2019 - 19:04
Почався справжній кошмар: творець проекту "Холостяк" побив вагітну дружину
Творець шоу "Холостяк" побив дружину (Колаж РБК-Україна)

Побиття і знущання відбулися на очах 4-річного сина

Творець оригінальної версії проекту "Холостяк" Майк Флейс систематично бив свою вагітну дружину. Жінка не витримала і подала на нього в суд і про знущання вирішила розповісти відверто всьому світу. Лора повідомила, що знущання і побиття почалися тоді, коли вона завагітніла другою дитиною.

Майк Флейс неодноразово говорив їй, що незадоволений тим, що вона знову завагітніла, але, коли вони разом поїхали відпочивати на Гаваї, ситуація почала катастрофічно погіршуватись.

"Кожен день він вимагав, щоб я зробила аборт. Коли ми одружилися, мені було 26, а йому 50. У нього не було дітей, і він вирішив, що спадкоємця буде достатньо. Але я завагітніла вдруге, і почався кошмар", - розповіла Лора.

Вони одружені вже п'ять років і у них в шлюбі народився спільні син Бенджамін, якому зараз 4 роки. Майк Флейс бив свою дружину на очах у сина.

"Коли Майк напав на мене, в сусідній кімнаті перебував наш син Бен. Він все чув і прибіг на шум", - додала Лора.

Жінка звернулася за допомогою до медиків і у неї зафіксували сліди побоїв різного ступеня тяжкості. Після інциденту на Гаваях, Лора пішла від чоловіка і звернулася до суду для заборони Флейсу, щоб він не міг наблизитися ні до неї, ні до Бена.

Керівництво телеканалу АВС, де працює Майк Флейс, вже в курсі всієї історії і на даний момент вони вирішують, як вчинити з ним.

"Нам відомо про ці звинувачення, і ми вирішуємо, як складеться далі телевізійна доля Майка", - зазначили на АВС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що екс-наречена Кличка, яку побив бойфренд, вирішила не рвати з ним відносини.

А також розповідали про те, що Ротару відштовхнула молодого шанувальника прямо на сцені.

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