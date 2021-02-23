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Начальница управления по культуре ДнепрОГА купила полквартиры за 8 грн

Автор: Styler

Начальница управления по культуре, национальностям и религии областной государственной администрации Наталия Першина заплатила за 50% права собственности на квартиру в Днепре восемь гривен. По крайней мере, такую сумму она указывает в своих декларациях.

Об этом сообщают местные СМИ.

Речь идет о жилье на 45 квадратных метров, которым она владеет на пару с Першиной Марией Николаевной.

Недвижимость, как указала Першина, была приобретена в 1996 году.

Таким образом, кто-то заплатил за квартиру всю остальную сумму, а чиновница скромно доложила восемь гривен, или ошибалась при заполнении декларации.

Декларация за 2019 год

Декларация за 2018 год

Также возникают сомнения относительно того, что квартира была приобретена в 1996-м. Дело в том, что в 2014 году Наталья Першина декларировала квартиру на 22,6 квадратных метров. Площадь нынешнего жилья, напомним, составляет 45,2 квадрата.

Декларация 2014 года

То есть жилье должно было появиться в 2015-м. За тот год чиновница указывала 500 тысяч гривен дохода от продажи квартиры. Видимо, речь идет о жилье на 22,6 квадратных метров, так как оно действительно из декларации пропало.

А вот с квартирой на 45 квадратных метров серьезные нестыковки. В вышеупомянутой декларации за 2015 год Наталья Першина указывает, что приобрела недвижимость. Действительно появляется квартира на 45 квадратов, которой годом ранее в отчете о доходах не было. При этом, не указана стоимость недвижимости.

В той же декларации Першина пишет, что право собственности на 50% квартиры получила в 1996 году за 8 гривен. Другой недвижимости у Першиной нет.

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