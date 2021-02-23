Начальниця управління культури ДніпрОДА купила півквартири за 8 грн

Мова йде про житло на 45 квадратних метрів, яким вона володіє на пару з Першиною Марією Миколаївною.

Нерухомість, як вказала Першина, була придбана в 1996 році.

Таким чином, хтось заплатив за квартиру всю іншу суму, а чиновниця скромно доповіла вісім гривень, або помилялася при заповненні декларації.

Декларація за 2019 рік

Декларація за 2018 рік

Також виникають сумніви щодо того, що квартира була придбана в 1996-м. Річ у тому, що у 2014 році Наталія Першина декларувала квартиру на 22,6 квадратних метрів. Площа нинішнього житла, нагадаємо, становить 45,2 квадрата.

Декларація 2014 року

Тобто житло повинно було з'явитися у 2015-м. За той рік чиновниця вказувала 500 тисяч гривень доходу від продажу квартири. Мабуть, мова йде про житло на 22,6 квадратних метрів, оскільки воно дійсно з декларації пропало.

А от з квартирою на 45 квадратних метрів серйозні розбіжності. У вищезгаданій декларації за 2015 рік Наталія Першина вказує, що придбала нерухомість. Дійсно з'являється квартира на 45 квадратів, якій роком раніше у звіті про доходи не було. При цьому, не зазначена вартість нерухомості.

У тій же декларації Першина пише, що право власності на 50% квартири отримала в 1996 році за 8 гривень. Іншої нерухомості у Першиної немає.