Начальник поезда и проводница предлагали избитой насильником украинке 30 тысяч за молчание

Избиение женщины в поезде Укрзализныци (коллаж РБК-Украина)

Избитая в поезде Укрзализныци Анастасия Луговая рассказала о попытках замять скандал

Журналистке Анастасии Луговой после жестокого избиения и попытки изнасилования в поезде Укрзализныци ночью 1 августа проводница и начальник поезда предлагали деньги за молчание и отговаривали вызвать полицию, чтобы задержать преступника.

Об этом рассказала сама потерпевшая, которая сейчас проходит лечение в киевской клинике, передает "Страна".

Когда женщина вырвалась от насильника и спряталась от него в купе проводницы, прося о помощи, та "хотела меня выпроводить, потому что тот мужик ходил по вагону и кричал, что я - его жена".

Дело в том, что рецидивист Виталий Рудзько к тому времени успел перенести свои вещи в купе, в котором ехала Анастасия со своим маленьким сыном, изучил о ней всю информацию из паспорта женщины и делал вид, что они женаты.

"Мне пришлось еще и доказывать, что он не мой муж, что мы вообще не знакомы. Хорошо, что у меня в телефоне были совместные фото с моим настоящем мужем и сыном", - говорит пострадавшая.

Она уверена, что проводница собиралась отправить ее к этому неадеквату и "пыталась любой ценой меня "скинуть", снять с себя ответственность". Затем и начальник поезда тоже пытался замять скандал и "договориться" с Анастасией.

"Когда я убедила их, что нападавший - не мой муж, они долгое время сомневались, вызывать ли полицию. Я настояла, чтобы наряд полиции вызвали на станцию в Киев. А начальник поезда и проводница пытались меня отговорить. Они говорили, мол, это ЧП, он безбилетник, что с нами будет? Переживали за свои должности. "Пожалуйста-пожалуйста, войдите в наше положение, у нас дети" Я говорю - а как бы вы поступили на моем месте? Он сейчас сюда ворвется и убьет меня. "Мы вам даем гарантию - он вас не тронет". Ну откуда вы знаете? Они прям сильно на меня насели. В итоге начальник поезда и проводница предложили мне 30 тысяч гривен - все, что у них было", - рассказала она и добавила, что ответила отказом.

Также женщина отметила, что начальник поезда вплоть до прибытия в Киев раздумывал, вызывать полицию или нет.

"В итоге, когда мы прибыли на станцию, здесь нас ждал только один наряд полиции - тот, который вызвал мой муж. Я все думаю: а если бы у меня в Киеве никого не было, и я приехала бы в полной уверенности, что начальник поезда вызвал полицию - что было бы? Этот мужик, который на меня напал, просто спокойно сошел бы? Его бы никто не задержал? Или он начал бы меня преследовать? Сейчас в Укрзализныце говорят, что они звонили в полицию. Но в ходе судебного процесса мы докажем, что не звонили. И то, что нападавший ехал "зайцем", - говорил Луговая.

Ранее в Укрзализныце сказали, кто виноват в первую очередь в деле о нападении на журналистку в поезде.

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