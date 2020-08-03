Финал мог быть другим: избитая в поезде украинка рассказала о побеге от насильника

Анастасия Луговая (коллаж: РБК-Украина)

Анастасия Луговая рассказала о нападении в поезде

В ночь с 31 июля на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал на женщину с ребенком и пытался ее изнасиловать. После нападения у Анастасии Луговой остались множественные гематомы на теле, и особенно на лице.

На третий день после инцидента женщина рассказала, что эта жуткая история могла закончиться совсем по другому. Но в соцсетях люди ей пишут, что она сделала правильно, что попыталась сбежать от насильника. Об этом потерпевшая написала на своей странице в Facebook.

"Ко мне до сих пор не дошло, что финал мог быть другим… Мне так многие пишут, говорят, что я выбрала правильный путь побега. Тогда другого не было в голове", - отметила Луговая.

По словам Анастасии, самое главное для нее в ту страшную ночь было вывести напавшего мужчину из купе, где также находился ее малолетний сын. Когда насильник завел ее в свое купе и показал нож, то она поняла, что не выйдет оттуда. Также она подумала о том, что он может убить ее сына, чтобы он не плакал. Но сын ее спас, мальчик плакал и звал маму.

Анастасия Луговая (фото: facebook.com/anastaisha.lygova)

"Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать. Он меня отпустил, но "вернись, иначе я тебя найду", - добавила она.

Анастасия поняла, что у насильника была уже отработанная схема, по которой он действовал. Она считает, что сначала мужчина запугивает девушек, поэтому он их бьет. Женщины соглашаются на все лишь бы он прекратил.

После этого он говорит своим жертвам, чтобы они вели себя хорошо, иначе сделает им больнее. Боясь боли девушки соглашаются на все. Он издевается, как хочет, и бьет их сильнее, поскольку только от этого он получает удовольствие.

"А по приезду в Киев оставляет полуживую и или мертвую в купе, можно прикрыть - будто спит. Сам - просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки", - написала Анастасия.

Напомним, что после избиения и попытки изнасилования в поезде Укрзализныци украинки запустили флешмоб и выставили требование.

Мы также писали о том, что сотрудники Укрзализныци отговаривали пострадавшую вызывать полицию.