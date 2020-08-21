Начальник поїзда і провідниця пропонували побитій ґвалтівником українці 30 тисяч за мовчання

Побиття жінки в поїзді Укрзалізниці (колаж РБК-Україна)

Побита в поїзді Укрзалізниці Анастасія Лугова розповіла про спроби зам'яти скандал

Журналістці Анастасії Луговій після жорстокого побиття і спроби зґвалтування в поїзді Укрзалізниці вночі 1 серпня провідниця і начальник поїзда пропонували гроші за мовчання і відмовляли викликати поліцію, щоб затримати злочинця.

Про це розповіла сама потерпіла, яка зараз проходить лікування в київській клініці, передає "Страна".

Коли жінка вирвалася від ґвалтівника і сховалася від нього в купе провідниці, просячи про допомогу, та "хотіла мене випровадити, тому що той чолов'яга ходив по вагону і кричав, що я - його дружина".

Річ у тому, що рецидивіст Віталій Рудзько до того часу встиг перенести свої речі в купе, в якому їхала Анастасія зі своїм маленьким сином, вивчив про неї всю інформацію з паспорта жінки та удавав, що вони одружені.

"Мені довелося ще й доводити, що він не мій чоловік, що ми взагалі не знайомі. Добре, що у мене в телефоні були спільні фото з моїм справжнім чоловіком і сином", - каже постраждала.

Вона впевнена, що провідниця збиралася відправити її до цього неадеквата і "намагалася за будь-яку ціну мене "скинути", зняти з себе відповідальність". Потім і начальник поїзда теж намагався зам'яти скандал і "домовитися" з Анастасією.

"Коли я переконала їх, що нападник - не мій чоловік, вони довгий час сумнівалися, чи викликати поліцію. Я наполягла, щоб наряд поліції викликали на станцію в Київ. А начальник поїзда і провідниця намагалися мене відмовити. Вони говорили, мовляв, це НП, він безбілетник, що з нами буде? Переживали за свої посади. "Будь ласка, будь ласка, увійдіть в наше становище, у нас діти" Я кажу - а як би ви вчинили на моєму місці? Він зараз сюди увірветься і вб'є мене. "Ми вам даємо гарантію - він вас не зачепить". Ну звідки ви знаєте? Вони прям сильно на мене насіли. У підсумку начальник поїзда і провідниця запропонували мені 30 тисяч гривень - все, що у них було", - розповіла вона і додала, що відповіла відмовою.

Також жінка зазначила, що начальник поїзда аж до прибуття в Київ роздумував, викликати поліцію чи ні.

"У підсумку, коли ми прибули на станцію, тут нас чекав тільки один наряд поліції - той, який викликав мій чоловік. Я все думаю: а якби у мене в Києві нікого не було, і я приїхала б в повній впевненості, що начальник поїзда викликав поліцію - що було б? Цей чолов'яга, який на мене напав, просто спокійно зійшов би? Його б ніхто не затримав? Або б він почав мене переслідувати? Зараз в Укрзалізниці кажуть, що вони дзвонили в поліцію. Але в ході судового процесу ми доведемо, що не дзвонили. І те, що нападник їхав "зайцем", - каже Лугова.

Раніше в Укрзалізниці сказали, хто винен в першу чергу у справі про напад на журналістку в поїзді.

Також ми писали про те, що побита в поїзді українка розповіла про втечу від ґвалтівника і зазначила, що фінал міг бути іншим.