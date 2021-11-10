Началась истерика: в росСМИ активно обсуждают призыв Порошенко ввести "адские" санкции против режима Путина

Захарова процитировала заявление Порошенко, правда, убрала с него жесткие оценки Путина, оставив лишь упоминание о Лукашенко.

"Выражаем искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циническому инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию. Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшим международным накзанием стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и настоящего "кукловода" и врага демократического мира - Путина", - говорится в заявлении Порошенко.

Захарова, в частности, заявила, что Россия была вынуждена "принять на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому-то гражданство, кому-то временное убежище, кому-то материальную и медицинскую помощь".

Представительницу российского МИД разозлило требование Порошенко относительно "адских" санкций, а ее заявление "молчать, молиться и думать об аде" широко разошлось в российских СМИ. В частности, ее распространили издания из пропагандистского кремлевского пула ТАСС, RT, РИА "Новости" и другие.