Почалася істерика: у росЗМІ активно обговорюють заклик Порошенка запровадити "пекельні" санкції проти режиму Путіна

Захарова процитувала заяву Порошенка, щоправда, прибрала з неї жорсткі оцінки Путіна, залишивши лише згадку про Лукашенка.

"Висловлюємо щиру солідарність та підтримку дружнім Польщі та Литві, які протистоять цинічній інспірованій Лукашенком та Путіним міграційній навалі. Закликаю міжнародне співтовариство активно діяти, аби не допустити гуманітарної трагедії та покарати винних. Найменшою міжнародною карою стало б запровадження пекельних санкцій не лише проти режиму Лукашенка, але і справжнього "ляльковода" та ворога демократичного світу - Путіна", - йдеться у заяві Порошенка.

Захарова, зокрема, заявила, нібито Росія була змушена "прийняти на своїй території сотні тисяч українців, надавши комусь громадянство, комусь тимчасовий притулок, комусь матеріальну та медичну допомогу".

Представницю російського МЗС розлютила вимога Порошенка щодо "пекельних" санкцій, а її заява "мовчати, молитися і думати про пекло" широко розійшлася у російських ЗМІ. Зокрема її поширили видання з пропагандистського кремлівського пулу ТАСС, RT, РІА "Новости" та інші.