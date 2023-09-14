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НАБУ закликали порушити кримінальну справу проти посадовців Держаудитслужби: Гудименко назвав причини

Четвер 14 вересня 2023 20:00
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НАБУ закликали порушити кримінальну справу проти посадовців Держаудитслужби: Гудименко назвав причини НАБУ закликали порушити кримінальну справу проти посадовців Держаудитслужби (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко звернувся до Національного антикорупційного бюро з вимогою розслідувати неправомірні рішення та дії посадовців Державної аудиторської служби (ДАСУ). Причиною цього стала постанова Кабміну, яку ДАСУ вирішила трактувати на власний розсуд і почала вимагати, щоб постачальники Міністерства оборони повернули дохід.

Про це молодший сержант ЗСУ Юрій Гудименко повідомив у Facebook.

"Абсолютні чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони і повідомляти їм, що оскільки Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну №335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох: або віддавайте ВЕСЬ прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова; або давайте "порішаємо"; або сідайте у тюрму. Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось до армії. Погано це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба)", – ділиться Юрій Гудименко.

За словами військового, Міністерство оборони ризикує втратити доброчесних постачальників: якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане.

"Сама постанова №335 була виписана саме таким чином і саме з цією метою. Щоб можна було "добєжать і порєшать". Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Так не буде. Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно вирішити цю проблему. А всі "правоохоронці" – залишити це питання", – підсумував Гудименко.

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НАБУ