НАБУ призвали возбудить уголовное дело против должностных лиц Госаудитслужбы: Гудыменко назвал причины

"Абсолютные черти из некоторых правоохранительных структур начали добегать до поставщиков Министерства обороны и сообщать им, что поскольку Государственная аудиторская служба Украины трактовала легендарное уже постановление Кабмина №335 как запрещающее предпринимателям получать прибыль, то давайте, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех: либо отдавайте ВЕСЬ прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление, либо давайте "порешаем", либо садитесь в тюрьму. Понятно, как это мотивирует предпринимателей поставлять хоть что-то в армию. Плохо это их мотивирует. Или коррупция, или тюрьма, или работайте в минус (потому что уплаченные налоги никто и никогда не вернет, а платить работникам нужно)", - делится Юрий Гудыменко.

По словам военного, Министерство обороны рискует потерять добропорядочных поставщиков: если предприниматели не будут поставлять армии, то армии от этого лучше не станет.

"Самое постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и решить". Или посадить кого-то, кто мешает. Очень удобная штука. Так не будет. Написал заявление в НАБУ, готовлю обращение в НАПК с четкими предложениями. Кабмин должен немедленно решить эту проблему. А все правоохранители - оставить этот вопрос", - подытожил Гудыменко.