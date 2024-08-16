Набрид колір одягу? 8 способів, як його перефарбувати "домашніми" барвниками

Як підготувати одяг до фарбування

Яким би чистим не здавався одяг, перед фарбуванням його необхідно випрати. Це слід зробити для того, щоб видалити жир і бруд, які застрягають у волокнах, перешкоджаючи дії барвника.

Прати речі потрібно як зазвичай, однак без кондиціонера або пом'якшувача, який, наче олія, змащує волокна. Зачекайте, доки чистий одяг висохне - або пришвидшіть процес за допомогою сушарки або батареї.

Як пофарбувати одяг вдома

Один і той самий метод може мати різну ефективність, відповідно до матеріалу, з якого зроблений одяг. Це пов'язано з властивостями волокон, їхньою щільністю та еластичністю.

Якщо є можливість, обов'язково протестуйте різні методи на невеликому клаптику тканини. Також не слід змішувати різні хімічні речовини, або ж поєднувати натуральні (продуктами) та хімічні методи забарвлення.

Проварити з відбілювачем

Цей старий метод допоможе висвітлити джинсові спідниці і куртки, додавши стильну неоднорідність в колір.

Для цього потрібно залити воду в десятилітрову каструлю, довести її до кипіння і додати 300-400 г білизни. Важливо: застосовувати такий метод можна лише в добре провітрюваному приміщенні, використовуючи маску та рукавички.

Розчин потрібно кип'ятити протягом 5 хв, потім занурити річ і, перевертаючи, варити протягом 15 хвилин. Після цього одяг потрібно ретельно прополоскати.

Недоліком цього способу є те, що його не слід застосовувати з іншими, особливо делікатними матеріалами. Висока температура може пошкодити волокна.

Вимочити в засобі для очищення плитки

Інший популярний метод для освітлення тканини, особливо чорної, полягає в замочуванні в відбілювачі для плиток або сантехніки, розчинивши його в воді в пропорції 1:1. Найкраще цей метод працює на одязі з льону або бавовни.

Такий засіб діє дуже швидко, змінюючи колір одягу з чорного на вогняно-помаранчевий та білий, поступово знебарвлюючи волокна. Насиченість кольору можна регулювати концентрацією рідини, розчинивши засіб невеликою кількістю води.

Можна зробити хаотичні плями, змінюючи концентрацію відбілювача або навіть нанести малюнки. Для цього потрібні пензлики з синтетики відповідного розміру.

Працювати з відбілювачем потрібно в масці та рукавичках, провітрюючи приміщення. Після нанесення візерунка або висвітлення одягу, речі потрібно випрати та висушити.

Замочити в буряковому соку

Надати одягу яскраво-червоного кольору допоможе звичайний буряк. Для цього наріжте 1 варений овоч і додайте у 0,7 л води. Буряк створить сильний червоний барвник, який можна легко поєднувати з іншими кольорами з натуральних барвників.

Проварити в лушпинні

Напевно, ледь не кожен фарбував крашанки в цибулевому лушпинні, отримуючи насичений рудий колір. Такий метод допомагає пофарбувати не тільки шкарлупу, а й тканину - щоправда, в набагато світліший, бежевий колір.

Для цього методу потрібна пригорща сухого лушпиння цибулі на 200 г гарячої води. Лушпиння потрібно прокип'ятити протягом 10 хвилин для насиченого розчину, вкинути одяг - і проварити ще якийсь час.

Пофарбувати куркумою

Куркума може надати речам теплого, жовтогарячого кольору. Для цього радять нарізати шматочок куркуми розміром з великий палець і додати у 700 мл гарячої води.

Зазначають, що найкраще працює свіжа куркума, але також можна використати 0,5 ч. л. меленої куркуми.

Пофарбувати капустою

Фіолетовий колір можна отримати, проваривши одяг в розчині з води та червоної капусти. Для такого барвника потрібно дотримуватись пропорції 0,5 капустини на 700 мл води.

Щоб отримати синій колір, в розчин необхідно додати 0,5 ч. л. розпушувача, який змінить рівень кислотності.

Додавання замість розпушувача 0,5 лимона допоможе натомість отримати яскраво-рожевий колір.

Потримати в розчині фукорцину

Гарний тепло-фіолетовий колір одягу може надати фукорцин. Його потрібно розвести у воді, використовуючи 1 ст. л речовини на 100 г гарячої води. Пропорція зберігається при збільшенні об'єму.

Насиченість кольору буде залежати від того, наскільки довго речі перебуватимуть в розчині. Чим довше - тим колір буде насиченіший і темніший.

Пофарбувати розчином зеленки

Замість фукорцину можна використати зеленку, розчинивши в 100 г гарячої води 1 ст. л. речовини. Цієї пропорції необхідно дотримуватись для збільшення об'єму засобу для забарвлення.

Цікаво, що зеленка не обов'язково надаватиме речам смарагдового кольору - залежно від того, скільки тримати одяг в барвнику, відтінки можуть бути навіть яскраво-блакитними.