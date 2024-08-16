Надоел цвет одежды? 8 способов, как ее перекрасить "домашними" красителями

Как подготовить одежду к покраске

Какой бы чистой ни казалась одежда, перед покраской ее необходимо постирать. Это следует сделать для того, чтобы удалить жир и грязь, которые застревают в волокнах, препятствуя воздействию красителя.

Стирать вещи нужно как обычно, однако без кондиционера или смягчителя, который как масло смазывает волокна. Подождите, пока чистая одежда высохнет или ускорьте процесс с помощью сушилки или батареи.

Как покрасить одежду дома

Один и тот же метод может иметь разную эффективность, в соответствии с материалом, из которого сделана одежда. Это связано со свойствами волокон, их плотностью и эластичностью.

Если есть возможность, обязательно протестируйте разные методы на небольшом клочке ткани. Также не следует смешивать различные химические вещества или сочетать натуральные (продуктами) и химические методы окраски.

Проварить с отбеливателем

Этот старый метод поможет осветить джинсовые юбки и куртки, придав стильную неоднородность цвету.

Для этого нужно залить воду в кастрюлю, довести ее до кипения и добавить 300-400 г белизны. Важно: применять такой метод можно только в хорошо проветриваемом помещении, используя маску и перчатки.

Раствор нужно кипятить в течение 5 мин, затем окунуть вещь и, переворачивая, варить в течение 15 минут. После этого одежду нужно тщательно прополоскать.

Недостатком этого способа является то, что его не следует применять с другими особенно деликатными материалами. Высокая температура может повредить волокна.

Вымочить в очистном средстве плитки

Другой популярный метод для осветления ткани, особенно черной, заключается в замачивании в отбеливателе для плиток или сантехники, растворив его в воде в пропорции 1:1. Лучше всего этот метод работает на одежде из льна или хлопка.

Такое средство действует очень быстро, меняя цвет одежды из черного на огненно-оранжевый и белый, постепенно обесцвечивая волокна. Насыщенность цвета можно регулировать концентрацией жидкости, растворив средство небольшим количеством воды.

Можно сделать хаотичные пятна, изменяя концентрацию отбеливателя или даже нанести рисунки. Для этого требуются кисточки из синтетики соответствующего размера.

Работать с отбеливателем нужно в маске и перчатках, проветривая помещение. После нанесения узора или освещения одежды вещи нужно постирать и высушить.

Замочить в свекольном соке

Придать одежде ярко-красного цвета поможет обычная свекла. Для этого нарежьте 1 вареный овощ и добавьте в 0,7 л воды. Свекла создаст сильный красный краситель, который можно легко сочетать с другими цветами из натуральных красителей.

Проварить в шелухе

Наверное, чуть ли не каждый красил пасхальные яйца в луковой шелухе, получая насыщенный рыжий цвет. Такой метод помогает окрасить не только скорлупу, но и ткань - правда, в гораздо более светлый, бежевый цвет.

Для этого метода требуется пригоршня сухой шелухи лука на 200 г горячей воды. Шелуху нужно прокипятить в течение 10 минут для насыщенного раствора, вбросить одежду - и проварить еще какое-то время.

Покрасить куркумой

Куркума может придать вещам теплого желтого цвета. Для этого советуют нарезать кусочек куркумы размером с большой палец и добавить в 700 мл горячей воды.

Отмечают, что лучше работает свежая куркума, но также можно использовать 0,5 ч. л. молотой куркумы.

Покрасить капустой

Фиолетовый цвет можно получить, проварив одежду в растворе с воды и красной капусты. Для такого красителя нужно соблюдать пропорцию 0,5 капусты на 700 мл воды.

Чтобы получить синий цвет, в раствор нужно добавить 0,5 ч. л. разрыхлителя, который изменит уровень кислотности.

Добавление вместо разрыхлителя 0,5 лимона, наоборот, поможет получить ярко-розовый цвет.

Подержать в растворе фукорцина

Красивый тепло-фиолетовый цвет одежде может придать фукорцин. Его нужно развести в воде, используя 1 ст. л вещества на 100 г горячей воды. Пропорция сохраняется при увеличении объема.

Насыщенность цвета будет зависеть от того, как долго вещи будут находиться в растворе. Чем дольше - тем цвет будет насыщеннее и темнее.

Окрасить раствором зеленки

Вместо фукорцина можно использовать зеленку, растворив в 100 г горячей воды 1 ст. л. вещества Эта пропорция должна соблюдаться для увеличения объема окрасочного средства.

Интересно, что зеленка не обязательно будет придавать вещам изумрудного цвета - в зависимости от того, сколько держать одежду в красителе, оттенки могут быть даже ярко-голубыми.