UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как не набрать лишний вес зимой: эта проблема знакома многим

Автор: Татьяна Самарук

Как не поправиться зимой - вопрос, который начинает волновать женщин, едва только наступят первые холода. Действительно за время морозов очень легко набрать дополнительный вес, который потом, к сожалению, трудно сбросить.

Об этом сообщает издание The Indian Express.

Как не поправиться зимой

По словам диетолога Нмами Агарвал, в холодное время года люди реже гуляют и не такие физически активны, как летом. Поэтому, в результате сокращается количество энергии, сжигаемое организмом. Если при этом продолжать питаться по-прежнему, то можно набрать лишние килограммы.

Эксперт говорит, что нужно следить, чтобы питание соответствовало физической активности. В частности, можно сократить суточную норму от 2,5 тысячи килокалорий до 2 тысяч.

Если вы это будете делать, то вы не будете отказываться от каких-то продуктов, не будете морить себя голодом и, самое главное, сможете наслаждаться своим питанием.

Как не поправиться зимой (freepik)

Кроме того, одним из наиболее эффективных способов является пить много воды. Как правило, к зиме количество потребляемой нами воды резко уменьшается - а значит, замедляется и обмен веществ. А это является одной из причин, почему мы набираем вес.

Отмечается, что восполнять запасы воды можно не только с помощью жидкости, но и с помощью некоторых продуктов, содержащих влагу: морковь, лосось на гриле, красная фасоль.

Ранее мы сообщали, что диетолог рассказала, как питаться по праздникам.

Также мы писали, что Комаровский рассказал, почему толстеют те, кто бросил курить.

Читайте РБК-Украина в Google News
зимавес