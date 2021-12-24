Як не набрати зайву вагу взимку:: ця проблема знайома багатьом

Як не погладшати взимку

За словами дієтологині Нмамі Агарвал, в холодну пору року люди рідше гуляють і не такі фізично активні, як влітку. Тому, в результаті скорочується кількість енергії, що спалюється організмом. Якщо при цьому продовжувати харчуватися як і раніше - можна набрати зайві кілограми.

Експертка каже, що потрібно стежити, щоб харчування відповідало фізичної активності. Зокрема, можна скоротити добову норму від 2,5 тисяч кілокалорій до 2 тисяч кілокалорій.

Якщо ви це будете робити, то ви не відмовлятиметеся від якихось продуктів, не моритимете себе голодом і, найголовніше, зможете насолоджуватися своїм харчуванням.

Як не погладшати взимку (freepik)

Окрім того, одним з найбільш ефективних способів є пити багато води. Як правило, до зими кількість споживаної нами води різко зменшується - а значить, сповільнюється й обмін речовин. А це є однією з причин, чому ми набираємо вагу.

Зазначається, що заповнювати запаси води можна не тільки за допомогою рідини, але і за допомогою деяких продуктів, що містять вологу: морква, лосось на грилі, червона квасоля.