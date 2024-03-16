Приблизится к Земле в пятницу 13-го. Угрожает ли человечеству 300-метровый астероид Апофис

Ученые космического бюро NASA постоянно изучают траектории движения астероидов, которые могут представлять угрозу Земле. Одним из опасных тел является Апофис - 300-метровый астероид массой около 20 млн тонн. Ранее он имел самую высокую оценку угрозы столкновения с Землей по шкале Торино.

О том, действительно ли есть угроза столкновения с Апофисом, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео канал заведующего лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ивана Крячко "Все про всесвіт" в You Tube.

Угрожает ли человечеству астероид Апофис

13 апреля 2029 года астероид Апофис пролетит мимо Земли на расстоянии 32 000 км. Это в 12 раз ближе, чем находится Луна. Это расстояние даже меньше, чем геостационарная высота нашей орбиты.

"Астрономы уверяют, что это событие будет безопасным для землян, потому что все известные астероиды или кометы не столкнутся с Апофисом до того, как он пролетит мимо Земли. То есть его орбита вряд ли будет перенаправлена к нашей планете", - объясняет Крячко.

Также он добавляет, что ученые не предполагают столкновения с Землей в ближайшие 100 лет.

Что известно об этом астероиде

Апофис был открыт в 2004 году. Астероид назвали на честь Апепа (в древнегреческом произношении - Апофиса) - древнеегипетского бога-разрушителя, находящегося в вечной тьме и ночью пытающегося проглотить бога Солнца Ра.

Ученые определили, что Апофис максимально приблизится к Земле 13 апреля 2029 года и 13 апреля 2036 года (в Пасхальную пятницу). По предварительным расчетам, этот астероид имел высокую оценку угрозы столкновения с Землей по шкале Торино. Но после дополнительных исследований уровень угрозы был уменьшен с четвертого до нулевого.

Однако в 2029 году на астероид должны отправить космическую миссию OSIRIS-REx.

Схема орбиты Апофиса (синим/голубым) и Земли (белым) (фото: Википедия)

Какими были последствия от столкновения Апофиса с Землей

Ученые NASA подсчитали, что количество высвободившейся энергии, если Апофис столкнется с Землей, составляет 500 мегатонн. Для сравнения, энергия Тунгусского метеорита составляла 10-40 мегатонн, мощнейшего испытания ядерного оружия - 50 мегатонн, а извержение вулкана Кракатау - 200 мегатонн.

Последствия столкновения с Апофисом зависят от его густоты, а также места и угла удара. Столкновение приведет к разрушениям в месте падения на площади до 1000 кв км, возможны многочисленные человеческие жертвы, но падение астероида не повлечет за собой глобальных последствий, подобных "ядерной зиме".