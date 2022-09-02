На набережной Ялты зажигательная "Смерека" сорвала шквал аплодисментов: яркое видео

Звучала "Смереки" на ялтинской набережной в последний день лета, и пользователи интернета в комментариях к ролику отмечают, что "бархатный сезон" в пока еще подконтрольном российским войскам Крыму начинается с "ласковой украинизации".

Как видно на видео, уличный музыкант явно не ошибся, включив в репертуар "Смереку" - отдыхающие с восторгом слушали исполнителя, некоторые пританцовывали, а финальные ноты заглушили громкие аплодисменты.

Также внимание юзеров не обошло верного пса трубача по кличке Мухтар, который "подпевал" своему хозяину во время исполнения хита.

Видео: на набережной Ялты провожали лето под энергичную украинскую "Смереку"

Реакция сети

Ролик восхитил пользователей сети и собрал большое количество положительных комментариев и шеров. Люди высказывают надежду, что скоро украинские песни зазвучат по всему крымскому полуострову, освобожденному от захватчиков.

Фото: скрин комментариев facebook.com/Humans-of-Yalta

Автором музыки и слов к песне "Смерека" является Любомир Яким, а написана композиция была в 1969 году для ансамбля "Троїсті музики". Впоследствии песню перепевало в разных версиях большое количество исполнителей, а самой известной она стала в исполнении легендарного Николая Гнатюка.