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Набагато краще магазинного: найпростіший рецепт майонезу без яєць за 30 секунд

Фото: Рецепт майонезу без яєць (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Перевага домашнього майонезу в тому, що ви знаєте, які в ньому інгредієнти. Приготувати такий соус вдома буде не важко.

Як приготувати майонез, смак якого буде кращим за магазинний, розповіли у виданні Sante Plus.

Рецепт майонезу без яєць за 30 секунд

Щоб зробити майонез без яєць немає нічого простішого. Вам знадобляться лише такі інгредієнти:

  • 100 мл соєвого молока або рослинного молока за вашими уподобаннями;
  • 230 мл соняшникової олії;
  • сіль;
  • чорний перець;
  • петрушка, кінза чи будь-яка ароматна зелень;
  • пів чайної ложки гірчиці;
  • половина чайної ложки соєвого соусу;
  • половина чайної ложки лимонного соку;
  • 2 зубчики часнику (або до смаку)

Покроковий рецепт приготування

Спочатку висипте всі інгредієнти в миску, потім міксером все безперервно збивайте протягом 30 секунд. Таким чином, зазвичай виходить густа суміш. Якщо у вас вона рідка, додайте трохи олії й знову перемішайте, доки не отримаєте кремоподібну текстуру.

Таким чином, ви отримаєте майонез, який відмінно доповнить ваші салати, а також м'ясо на грилі. Ви також можете використовувати його для приготування соусу тартар або вінегрету.

Такий соус може зберігатися від 4 до 5 днів у холодильнику у герметичному контейнері.

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