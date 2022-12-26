Набагато краще магазинного: найпростіший рецепт майонезу без яєць за 30 секунд

Перевага домашнього майонезу в тому, що ви знаєте, які в ньому інгредієнти. Приготувати такий соус вдома буде не важко.
Як приготувати майонез, смак якого буде кращим за магазинний, розповіли у виданні Sante Plus.
Щоб зробити майонез без яєць немає нічого простішого. Вам знадобляться лише такі інгредієнти:
Спочатку висипте всі інгредієнти в миску, потім міксером все безперервно збивайте протягом 30 секунд. Таким чином, зазвичай виходить густа суміш. Якщо у вас вона рідка, додайте трохи олії й знову перемішайте, доки не отримаєте кремоподібну текстуру.
Таким чином, ви отримаєте майонез, який відмінно доповнить ваші салати, а також м'ясо на грилі. Ви також можете використовувати його для приготування соусу тартар або вінегрету.
Такий соус може зберігатися від 4 до 5 днів у холодильнику у герметичному контейнері.
Читайте також, як підготувати новорічний стіл під час відключення світла.
А ще ми писали, чому не можна зберігати продукти на балконі.