Намного лучше магазинного: простейший рецепт майонеза без яиц за 30 секунд

Преимущество домашнего майонеза в том, что вы точно знаете, какие в нем ингредиенты. Приготовить такой соус дома не составит вам труда.
Как приготовить майонез, вкус которого будет лучше магазинного, рассказали в издании Sante Plus.
Чтобы сделать майонез без яиц, нет ничего проще. Вам понадобятся только следующие ингредиенты:
Сначала высыпьте все ингредиенты в миску, затем миксером все непрерывно взбивайте в течение 30 секунд. Таким образом, обычно получается густая смесь. Если у вас она жидкая, добавьте немного масла и снова перемешайте, пока не получите кремообразную текстуру.
Таким образом вы получите майонез, который отлично дополнит ваши салаты, а также мясо на гриле. Вы также можете использовать его для приготовления соуса тар-тар или винегрета.
Такой соус может храниться от 4 до 5 дней в холодильнике в герметичном контейнере.
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