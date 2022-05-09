"На ваших руках кровь": россиян на 9 мая "поздравили" на ТВ

В России 9 мая граждан страны оригинально поздравили с праздником. На одном из телевизионных каналов вместо программы разместили обращение: "На ваших руках кровь".
Об єтом сообщается в Telegram-каналле Верховной Рады Украины.
Отметим, что это дело рук хакеров, которые уже не впервые взламывают систему телевидения.
"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен убитых детей. Телевидение и власть лгут – ни войне!", - написали на экранах хакеры.
Интересно, что такую картинку россияне наблюдают на разных провайдерах и телевизионных сервисах. Хакерам, возможно, удалось проникнуть в системы телекоммуникационных компаний. Среди которых: Ростелеком;
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Как мы ранее писали, российские хакеры совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии. Ответственность взяло на себя объединение Killnet.
Ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы зафиксировала хакерскую атаку на государственные сайты. Предположительно, кибератаку провели российские хакеры.