"На ваших руках кровь": россиян на 9 мая "поздравили" на ТВ

Отметим, что это дело рук хакеров, которые уже не впервые взламывают систему телевидения.

"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен убитых детей. Телевидение и власть лгут – ни войне!", - написали на экранах хакеры.

Интересно, что такую ​​картинку россияне наблюдают на разных провайдерах и телевизионных сервисах. Хакерам, возможно, удалось проникнуть в системы телекоммуникационных компаний. Среди которых: Ростелеком;

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