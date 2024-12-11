"На українській мові" або "українською мовою"? Які помилки ми часто робимо та як сказати правильно

Мова - це не лише засіб спілкування, але й відображення культури та ідентичності. Використання правильних мовних форм демонструє нашу обізнаність, повагу до рідної мови та бажання тримати її норму. А помилки у мовленні показують нашу неуважність або необізнаність.

Чому не можна казати та писати "на українській мові" та як замінити цей вираз, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

За словами мовознавця, дві форми цього словосполучення, які часто використовують, це "на украЇнській мові" та "укрАїнській мові" - і обидві помилкові, бо це мовні покручі.

"Так, "говорити по-українськи" - це правильний варіант, але це рідко вживаний варіант", - зазначив Олександр Авраменко.

Також правильною є форма "говорити по-українському", але вона не є ідеальною, адже найбільш органічно буде використати "говорити українською".

За словами Авраменко, правильними будуть усі три варіанти, але він схиляється до використання форми "говорити українською", бо вона є більш природною для нашого мовлення.

До речі, у всіх інших виразах також варто використовувати саме цю форму - "писати українською", "говорити правильно українською", "перекладати українською", складати вірші українською", "виконувати завдання українською".

Перших два варіанти у щоденній розмовній мові практично не вживаються, хоч вони й не будуть помилкою.