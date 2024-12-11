ua en ru
Ср, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"На українській мові" або "українською мовою"? Які помилки ми часто робимо та як сказати правильно

Середа 11 грудня 2024 08:00
UA EN RU
"На українській мові" або "українською мовою"? Які помилки ми часто робимо та як сказати правильно Чому не можна говорити "на українській мові" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мова - це не лише засіб спілкування, але й відображення культури та ідентичності. Використання правильних мовних форм демонструє нашу обізнаність, повагу до рідної мови та бажання тримати її норму. А помилки у мовленні показують нашу неуважність або необізнаність.

Чому не можна казати та писати "на українській мові" та як замінити цей вираз, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

За словами мовознавця, дві форми цього словосполучення, які часто використовують, це "на украЇнській мові" та "укрАїнській мові" - і обидві помилкові, бо це мовні покручі.

"Так, "говорити по-українськи" - це правильний варіант, але це рідко вживаний варіант", - зазначив Олександр Авраменко.

Також правильною є форма "говорити по-українському", але вона не є ідеальною, адже найбільш органічно буде використати "говорити українською".

За словами Авраменко, правильними будуть усі три варіанти, але він схиляється до використання форми "говорити українською", бо вона є більш природною для нашого мовлення.

До речі, у всіх інших виразах також варто використовувати саме цю форму - "писати українською", "говорити правильно українською", "перекладати українською", складати вірші українською", "виконувати завдання українською".

Перших два варіанти у щоденній розмовній мові практично не вживаються, хоч вони й не будуть помилкою.

Раніше ми писали про те, чому українською казати "лікуючий лікар" - неправильно та чим варто замінити цей вираз.

А ще розповідали про те, яка різниця між словам "удача" та "вдача".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мовний закон Мовний омбудсмен Слова
NEWS
На фронті за добу знищено 1400 російських солдатів і 20 ворожих ББМ, - ЗСУ
На фронті за добу знищено 1400 російських солдатів і 20 ворожих ББМ, - ЗСУ