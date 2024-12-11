"На українській мові" или "українською мовою"? Какие ошибки мы часто совершаем и как сказать правильно
Язык - это не только средство общения, но и отражение культуры и идентичности. Использование правильных языковых форм демонстрирует нашу осведомленность, уважение родного языка и желание держать его норму. А ошибки в речи показывают нашу рассеянность или неосведомленность.
Почему нельзя говорить и писать "на українській мові" и как заменить это выражение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение языковеда и педагога Александра Авраменко на канале в YouTube.
По словам языковеда, две часто используемые формы этого словосочетания это "на украЇнській мові" и "укрАїнській мові" - и обе ошибочные, потому что это языковые покручи.
"Да, "говорити по-українськи" - это правильный вариант, но это редко применяемый вариант", - отметил Александр Авраменко.
Также правильна форма "говорити по-українському", но она не является идеальной, ведь наиболее органично будет использовать "говорити українською".
По словам Авраменко, правильными будут все три варианта, но он склоняется к использованию формы "говорити українською", потому что она более естественна для нашей речи.
Кстати, во всех других выражениях также следует использовать именно эту форму - "писати українською", "говорити правильно українською", "перекладати українською", складати вірші українською", "виконувати завдання українською".
Первые два варианта в ежедневном разговорном языке практически не употребляются, хотя они и не будут ошибкой.
Раньше мы писали о том, почему на украинском говорить "лікуючий лікар" - неправильно и чем следует заменить это выражение.
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