ua en ru
Ср, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"На українській мові" или "українською мовою"? Какие ошибки мы часто совершаем и как сказать правильно

Среда 11 декабря 2024 08:00
UA EN RU
"На українській мові" или "українською мовою"? Какие ошибки мы часто совершаем и как сказать правильно Почему нельзя говорить "на українській мові" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Язык - это не только средство общения, но и отражение культуры и идентичности. Использование правильных языковых форм демонстрирует нашу осведомленность, уважение родного языка и желание держать его норму. А ошибки в речи показывают нашу рассеянность или неосведомленность.

Почему нельзя говорить и писать "на українській мові" и как заменить это выражение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение языковеда и педагога Александра Авраменко на канале в YouTube.

По словам языковеда, две часто используемые формы этого словосочетания это "на украЇнській мові" и "укрАїнській мові" - и обе ошибочные, потому что это языковые покручи.

"Да, "говорити по-українськи" - это правильный вариант, но это редко применяемый вариант", - отметил Александр Авраменко.

Также правильна форма "говорити по-українському", но она не является идеальной, ведь наиболее органично будет использовать "говорити українською".

По словам Авраменко, правильными будут все три варианта, но он склоняется к использованию формы "говорити українською", потому что она более естественна для нашей речи.

Кстати, во всех других выражениях также следует использовать именно эту форму - "писати українською", "говорити правильно українською", "перекладати українською", складати вірші українською", "виконувати завдання українською".

Первые два варианта в ежедневном разговорном языке практически не употребляются, хотя они и не будут ошибкой.

Раньше мы писали о том, почему на украинском говорить "лікуючий лікар" - неправильно и чем следует заменить это выражение.

А еще рассказывали о том, какая разница между словами "удача" и "вдача".

Читайте РБК-Украина в Google News
Языковой закон Языковой омбудсмен Слова
NEWS
На фронте за сутки уничтожены 1400 российских солдат и 20 вражеских ББМ, - ВСУ
На фронте за сутки уничтожены 1400 российских солдат и 20 вражеских ББМ, - ВСУ