"На стороні добра": 25-річний герой із Тайваню віддав життя, захищаючи Україну (фото)

Жителі та гості міста, а також рідні та близькі героя, проводжали в жалобній процесії тіло воїна в останню путь.

Джонатан "Ценг" вирішив вступити до лав українського війська на початку повномасштабного вторгнення РФ. До цього, з 2017 до 2021 року, він проходив військову службу в армії Китаю, де став капралом.

Як говорив Ценг Шенг-Гуанг, він "приїхав воювати на стороні добра, за Україну та за її народ".

Воїн захищав Україну у складі 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

На передовій, 2 листопада, він зустрів свій 25 день народження. За кілька днів молодий герой загинув у бою.

У Львові попрощалися з молодим бійцем ЗСУ Джонатаном "Ценгом", уродженцем Тайваню (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

На фронті в Луганській області в бою з російськими загарбниками його було тяжко поранено. На жаль, врятувати життя бійцю не вдалося - "Ценг" помер внаслідок втрати крові.

"Сьогодні у Львові попрощались з Героєм, який не був українцем по крові, однак віддав своє життя за Україну. 25-літній тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг загинув захищаючи Україну... Вічна пам'ять Герою!" - написав Садовий.

"Ценг" захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Мати загиблого Су Ю Роу розповіла, що її син завжди вболівав за правду та справедливість, тому вирушив захищати Україну після масштабного нападу РФ, передає LB.

Жінка згадує, що востаннє розмовляла з ним телефоном під звуки безперервної артилерійської канонади.

У Джонатана "Ценг" залишилися батьки та дружина.

Прощання із Джонатаном "Ценгом" у Львові 14 листопада (фото: lb.ua)

Українці висловлюють слова підтримки рідним та близьким загиблого захисника, поділяють скорботу та дякують герою за мужність на полях битви у відсічі та боротьбі з навалою російських окупантів.

Господи! Прийми душу загиблого нашого воїна в Царство Своє Небесне. Низький уклін, вічна пам'ять та шана Герою... Щирі співчуття рідним, побратимам...

Світла Пам'ять Герою! Низький уклін, щире співчуття рідним.

У скорботі та шані схиляю голову перед Воїном. Вічна пам'ять та царство небесне. Співчуття рідним.

Дякуємо, що ціною свого життя подарував волю та життя іншим українцям. Ми обов'язково переможемо, і ці кати росіяни заплатять за свої звірства над Україною! Хай не всі, проте суду Господнього їм не уникнути! Україна вільна та неподільна. Так і так буде. Царство небесне герою України.

Щирі співчуття. Низький уклін і Слава Герою України!

У Львові відбулася церемонія прощання з 25-річним "Ценгом", бійцем ЗСУ, який загинув у бою з російськими загарбниками (фото: lb.ua)