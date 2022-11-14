"На стороні добра": 25-річний герой із Тайваню віддав життя, захищаючи Україну (фото)

У Львові прощалися з 25-річним захисником України, уродженцем Тайваню військовослужбовцем ЗСУ Ценгом Шенг-Гуангом Джонатаном із позивним "Ценг", який у боях з російськими окупантами отримав поранення, що виявилися фатальними.
Сумну звістку 14 листопада повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.
Жителі та гості міста, а також рідні та близькі героя, проводжали в жалобній процесії тіло воїна в останню путь.
Джонатан "Ценг" вирішив вступити до лав українського війська на початку повномасштабного вторгнення РФ. До цього, з 2017 до 2021 року, він проходив військову службу в армії Китаю, де став капралом.
Як говорив Ценг Шенг-Гуанг, він "приїхав воювати на стороні добра, за Україну та за її народ".
Воїн захищав Україну у складі 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
На передовій, 2 листопада, він зустрів свій 25 день народження. За кілька днів молодий герой загинув у бою.
У Львові попрощалися з молодим бійцем ЗСУ Джонатаном "Ценгом", уродженцем Тайваню (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
На фронті в Луганській області в бою з російськими загарбниками його було тяжко поранено. На жаль, врятувати життя бійцю не вдалося - "Ценг" помер внаслідок втрати крові.
"Сьогодні у Львові попрощались з Героєм, який не був українцем по крові, однак віддав своє життя за Україну. 25-літній тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг загинув захищаючи Україну... Вічна пам'ять Герою!" - написав Садовий.
"Ценг" захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
Мати загиблого Су Ю Роу розповіла, що її син завжди вболівав за правду та справедливість, тому вирушив захищати Україну після масштабного нападу РФ, передає LB.
Жінка згадує, що востаннє розмовляла з ним телефоном під звуки безперервної артилерійської канонади.
У Джонатана "Ценг" залишилися батьки та дружина.
Прощання із Джонатаном "Ценгом" у Львові 14 листопада (фото: lb.ua)
Українці висловлюють слова підтримки рідним та близьким загиблого захисника, поділяють скорботу та дякують герою за мужність на полях битви у відсічі та боротьбі з навалою російських окупантів.
У Львові відбулася церемонія прощання з 25-річним "Ценгом", бійцем ЗСУ, який загинув у бою з російськими загарбниками (фото: lb.ua)
Раніше ми повідомляли, що у пекельних боях, які зараз йдуть на Бахмутському напрямку, загинув боєць батальйону "Свобода" Андрій Шиян "Гора".
Нагадаємо також, у жовтні на фронті загинув український режисер і воїн Василь Яворський. Він був співавтором проекту "Історія Героя", в якому описувалися історії захисників нашої країни та їхні подвиги.