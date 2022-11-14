"На стороне добра": 25-летний герой из Тайваня отдал жизнь, защищая Украину (фото)

Во Львове прощались с 25-летним защитником Украины, уроженцем Тайваня военнослужащим ВСУ Ценгом Шенг-Гуангом Джонатаном с позывным "Ценг", который в боях с российскими оккупантами получил ранения, оказавшимися фатальными.
Скорбную весть 14 ноября сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.
Жители и гости города, а также родные и близкие героя, провожали в траурной процессии тело воина в последний путь.
Джонатан "Ценг" решил вступить в ряды украинского войска в начале полномасштабного вторжения РФ. До этого, с 2017 по 2021 годы, он проходил военную службу в армии Китая, где стал капралом.
Как говорил Ценг Шенг-Гуанг, он "приехал воевать на стороне добра, за Украину и ее народ".
Воин защищал Украину в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
На передовой, 2 ноября, он встретил свой 25-й день рождения. Через несколько дней молодой герой погиб в бою.
Во Львове простились с молодым бойцом ВСУ Джонатаном "Ценгом", уроженцем Тайваня (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
На фронте в Луганской области в бою с российскими захватчиками он был тяжело ранен. К сожалению, спасти жизнь бойцу не удалось - "Ценг" скончался в результате потери крови.
"Сегодня во Львове простились с Героем, который не был украинцем по крови, но отдал свою жизнь за Украину. 25-летний тайванец Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг погиб, защищая Украину... Вечная память Герою!" - написал Садовой.
"Ценг" защищал Украину с начала полномасштабного вторжения РФ (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
Мать погибшего Су Ю Роу рассказала, что ее сын всегда болел за правду и справедливость, поэтому отправился защищать Украину после масштабного нападения РФ, передает LB.
Женщина вспоминает, что последний раз говорила с ним по телефону под звуки непрерывной артиллерийской канонады.
У Джонатана "Ценг" остались родители и супруга.
Прощание с Джонатаном "Ценгом" во Львове 14 ноября (фото: lb.ua)
Украинцы высказывают слова поддержки родным и близким погибшего защитника, разделяют скорбь и благодарят героя за мужество на полях сражения в отпоре и борьбе с навалой российских оккупантов.
Во Львове состоялась церемония прощания с 25-летним "Ценгом", бойцом ВСУ, который погиб в бою с российскими захватчиками (фото: lb.ua)
Ранее мы сообщали, что в адских боях, которые сейчас идут на Бахмутском направлении, погиб боец батальона "Свобода" Андрей Шиян "Гора".
Напомним также, в октябре на фронте погиб украинский режиссер и воин Василий Яворский. Он был соавтором проекта "История Героя", в котором описывались истории защитников нашей страны и их подвиги.