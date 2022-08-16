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"На той стороне морок": Тарас Тополя рассказал, почему Украина победит в войне

Фото: Тарас Тополя не сомневается в победе Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский певец, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который с 24 февраля защищает страну от оккупантов и работает парамедиком, абсолютно уверен, что Украина победит в войне с Россией.

Почему музыкант так считает он поделился в интервью с Яниной Соколовой.

Украина победит в войне

Артист сообщил, что судьба украинцев специально дала такое испытание, чтобы мы могли его достойно пройти.

"Если бы мы не были столь сильны сейчас, если бы мы не были столь сплоченными сейчас и народ как единое целое, как одна душа, мы бы не имели возможности завоевать это свое будущее, то мне кажется, нам бы судьба не дала такого испытания. А поскольку уж судьба дала нам такое испытание, на наше поколение оно пришло, значит, мы имеем все силы, чтобы его пройти", - прокомментировал музыкант.

По словам Тараса, он никогда не сомневался в нашей победе.

"Теперь вопрос в том, когда она будет и какой ценой. Я не могу сказать, я не эксперт. Но в середине меня есть оптимизм, что это произойдет. Это не может быть по-другому. На той стороне - морок, вывернутая реальность", - сказал Тополя.

Лидер группы "Антитіла" сказал, что Россия - страна террорист, фундаментом которой есть ложь.

"Мы должны победить и мы победим. Мы решаем, какой мир будет завтра", - резюмировал исполнитель.

Читайте также, что Тарас Тополя показал, как спасает украинских воинов с передовой.

Ранее мы сообщали, что Тарас Тополя жестко прошелся по звездам, которым "трудно" общаться на украинском языке.

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Тарас Тополя