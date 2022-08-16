"На тому боці морок": Тарас Тополя розповів, чому Україна переможе у війні

Український співак, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з 24 лютого захищає країну від окупантів і працює парамедиком, абсолютно впевнений, що Україна переможе у війні з Росією.
Чому музикант так вважає він поділився в інтерв'ю з Яніною Соколовою.
Артист повідомив, що доля українців спеціально дала таке випробування, щоб ми могли його гідно пройти.
"Якби ми не були настільки сильні зараз, якби ми не були настільки згуртованими зараз і народ як єдине ціле, як одна душа, ми би не мали можливості завоювати це своє майбутнє, то мені здається, нам би доля не дала такого випробування. А оскільки вже доля дала нам таке випробування, на наше покоління воно прийшло, значить, ми маємо всі сили, щоб його пройти", - прокоментував музикант.
За словами Тараса, він ніколи не сумнівався в нашій перемозі.
"Тепер питання в тому, коли вона буде і якою ціною. Я не можу сказати, я не експерт. Але в середині мене є оптимізм, що це станеться. Це не може бути по-іншому. На тому боці - морок, вивернута реальність", - сказав Тополя.
Лідер групи "Антитіла" сказав, що Росія - країна терорист, фундаментом якої є брехня.
"Ми повинні перемогти і ми переможемо. Ми вирішуємо, який світ буде завтра", - резюмував виконавець.
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