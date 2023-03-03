"На нашей земле всю жизнь были рубли": в Одесі жінка скандалила через українську мову

Чому розгорівся скандал

На відео чути, як працівниці готелю обговорюють з клієнткою сніданок - вони спілкуються українською, а вона відповідає їм російською. Після фрази жінки про оплату рублями, дівчата поправили її, сказавши, що у нас гривні, а не рублі.

Відвідувачка обурливо заявила, що "це одне і те ж". І що "на нашій землі все життя були рублі". Ці фрази довели одну із дівчат до сліз.

Також жінка говорила, що сумнівається в тому, що дівчата місцеві, бо розмовляють українською. А за словами відвідувачки, Одеса завжди говорила російською.

Дівчата намагались пояснити, що раніше також спілкувались "по-одеськи", а зараз свідомо переходять на українську, оскільки живуть в Україні. У відповідь жінка кричала, що в Одесі молодь так не розмовляє. І взагалі, не модно говорити українською мовою.

"Дівчата! Ну, що ви, перевзулися? Ну, соромно! І що ви, з пацанами так ось зустрічаєтеся, і говорите: "Я хочу тебе"? Ну, це ж колгосп!" - обурювалася жінка.

При цьому вона стверджувала, що дівчата не мають права робити їй зауваження і вона "прославить" цей готель, оскільки нібито дружить з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

"Господи, не понтуйтесь, або їдьте у Херсон. Або звідки ви там...." - такими словами завершила розмову жінка.

Скандалістка уже попросила пробачення

Пізніше в мережі опублікували відео, на якому ця відвідувачка просить пробачення українською. Вона заявила, що гривні назвала рублями за звичкою ще з дитинства. І насправді нічого немає проти української мови та нашої грошової одиниці.

Також зазначила, що вона пробачення уже попросила у дівчат і у всіх, кого могли образити її слова. Своє вибачення вона завершила фразою "Слава Україні".