UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На літню зміну "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова відкрито реєстрацію

На літню зміну "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова відкрито реєстрацію (прес-службу фонду)
Автор: Ілона Свиридова

У Міжнародний день захисту дітей Фонд Ріната Ахметова відкрив реєстрацію на літню зміну "Блогер Кемп".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Проект у форматі дитячого табору забезпечує психологічну реабілітацію, відпочинок і відновлення дітей 10-16 років, які постраждали внаслідок російської військової агресії в Україні.

Зареєструйтеся до 21 червня 2024 року тут: https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Зміна відбудеться з 12 по 21 липня 2024 року на Закарпатті. Участь у проекті є безкоштовною.

У "Блогер Кемпі" з дітьми працюватимуть досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни", наставники та команда фонду. Цікаві майстер-класи, ігри і нові друзі допоможуть учасникам навчитися долати стрес і наслідки від пережитого під час війни, справлятися зі страхами.

Діти опанують дієві техніки, що допоможуть бути згуртованими і вірити в себе і своє майбутнє. 

До участі запрошуються:

— діти, які були повернені до України після незаконного вивезення до росії;

— діти, які втратили батьків під час війни;

— діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

— діти опікунів і усиновителів;

— діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;

— діти з деокупованих територій;

— діти, які постраждали від бойових дій.

Пріоритет надаватиметься дітям, які не були учасниками "Блогер Кемпу" у 2023 та 2024 роках.

У рамках проекту "Рінат Ахметов — Дітям. Мирний відпочинок дітям України" оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти