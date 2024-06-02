На летнюю смену "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова открыта регистрация

В Международный день защиты детей Фонд Рината Ахметова открыл регистрацию на летнюю смену "Блогер Кэмп".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
Проект в формате детского лагеря обеспечивает психологическую реабилитацию, отдых и восстановление детей 10-16 лет, пострадавших в результате российской военной агрессии в Украине.
Зарегистрируйтесь до 21 июня 2024 года здесь: https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c
Смена произойдет с 12 по 21 июля 2024 года в Закарпатье. Участие в проекте бесплатное.
В "Блогер Кемпе" с детьми будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", наставники и команда фонда. Интересные мастер-классы, игры и новые друзья помогут участникам научиться преодолевать стресс и последствия пережитого во время войны, справляться со страхами.
Дети овладеют действенными техниками, которые помогут быть сплоченными и верить в себя и свое будущее.
К участию приглашаются:
— дети, которые были возвращены в Украину после незаконного вывоза в Россию;
— дети, потерявшие родителей во время войны;
— дети из приемных семей и детских домов семейного типа;
— дети опекунов и усыновителей;
— дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;
— дети с деоккупированных территорий;
— дети, пострадавшие от боевых действий.
Приоритет будет предоставляться детям, которые не были участниками "Блоггера Кемпа" в 2023 и 2024 годах.
В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили около 5000 детей со всей страны.