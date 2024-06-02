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На летнюю смену "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова открыта регистрация

На летнюю смену "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова открыта регистрация (пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

В Международный день защиты детей Фонд Рината Ахметова открыл регистрацию на летнюю смену "Блогер Кэмп".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Проект в формате детского лагеря обеспечивает психологическую реабилитацию, отдых и восстановление детей 10-16 лет, пострадавших в результате российской военной агрессии в Украине.

Зарегистрируйтесь до 21 июня 2024 года здесь: https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Смена произойдет с 12 по 21 июля 2024 года в Закарпатье. Участие в проекте бесплатное.

В "Блогер Кемпе" с детьми будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", наставники и команда фонда. Интересные мастер-классы, игры и новые друзья помогут участникам научиться преодолевать стресс и последствия пережитого во время войны, справляться со страхами.

Дети овладеют действенными техниками, которые помогут быть сплоченными и верить в себя и свое будущее.

К участию приглашаются:

— дети, которые были возвращены в Украину после незаконного вывоза в Россию;

— дети, потерявшие родителей во время войны;

— дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

— дети опекунов и усыновителей;

— дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

— дети с деоккупированных территорий;

— дети, пострадавшие от боевых действий.

Приоритет будет предоставляться детям, которые не были участниками "Блоггера Кемпа" в 2023 и 2024 годах.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили около 5000 детей со всей страны.

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Дети