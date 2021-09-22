Яна Клочкова обиделась на Украину: у меня опускаются руки

Яна просто недоумевает, почему наших спортсменов так обесценивают. Клочкова предполагает, что такое отношение к ней связано с тем, что ее сын и родители живут сейчас в Крыму.

"Спортсмены оказываются ненужными нашей стране. Много людей мне писали и спрашивали, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа. Из-за того, что мои родители проживают в Крыму? Я не знаю, не задумывалась. Но, конечно, часто пишут, что я с Крыма, разговариваю на русском, бываю там часто. Там мой сын вместе с родителями и бабушкой проживает. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки", – рассказала Клочкова.

Яна рассказала, что ей было очень лестно получить сообщение от олимпийского чемпиона и по совместительству депутата от партии "Слуга народа" Жана Беленюка, который "извинился за страну".

По словам Яны, несмотря на обиды, она все равно будет выступать за Украину и защищать ее честь.

Напомним, что Яна Клочкова установила 50 рекордов Украины в 25- и 50-метровых бассейнах на дистанциях 100, 200, 400 метров комплексным плаванием; 200, 400 и 800 метров вольным стилем; 100 и 200 метров на спине; 200 метров баттерфляем и эстафетным плаванием.