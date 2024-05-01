МЗС "списало" віртуальну помічницю Вікторію Ші із зірки "Холостяка": навіщо вона потрібна і як виглядає

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу Вікторію Ші. Її обов'язок - офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу МЗС розповідає, що відомо про цей унікальний проект і прототип віртуальної помічниці.

Хто став прототипом цифрової представниці МЗС

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ, їхня віртуальна представниця з консульських питань Вікторія Ші була створена на основі реальної людини - української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре.

Прототип Вікторії Ші - Розалі Номбре (фото: instagram.com/rosali_kovbasa)

Саме вона погодилася pro bono (добровільно та безкоштовно) взяти участь в проекті МЗС і виступити в якості прототипу цифрової помічниці.

Уточнюється, що команда проекту відзняла та оцифрувала її зовнішній вигляд.

Наголошується, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами. Тобто з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступатиме лише цифрова Вікторія Ші.

Цифрова представниця МЗС Вікторія Ші (фото: mfa.gov.ua)

Основні завдання Вікторії Ші

Планується, що коментарі Вікторії Ші:

з'являтимуться на офіційних ресурсах МЗС України

з'являтимуться на веб-сайті та сторінках у соціальних мережах

передаватимуться журналістам прес-службою МЗС

"Моє ім'я символізує нашу головну мету - перемогу України, а прізвище - штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", - розповіла віртуальна представниця МЗС у своєму вітальному відеозверненні.

Впровадження передових технологій у МЗС

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування - це насамперед економія часу та ресурсів МЗС.

"Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", - додав він.

Посадовець наголосив також, що активне використання технологій ШІ в роботі МЗС - не примха, а вимога воєнного часу, оскільки для досягнення необхідних для країни результатів потрібно "пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду".

Кулеба уточнив, що створення цифрової консульської представниці - частина ширшої стратегії з системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України.

"Дипломатія не лише в Україні, але і в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності й робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба у світі", - зауважив очільник МЗС.

Як Вікторію Ші захистили від цифрових підробок

Зазначається, що МЗС передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок.

Йдеться про те, що на кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС.

QR-код можна побачити в правому нижньому куті екрану (скріншот: youtube.com/@UkraineMFA)

У разі відсутності такого QR-коду (чи переходу на будь-який інший сайт), відео не вважається достовірним.

Уточнюється, що консульська представниця не є заміною речника МЗС України.

Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка, МЗС вже провело конкурс на заміщення вакансії - його переможець проходить необхідні процедури спецперевірок.

Хто така Розалі Номбре

Розалі Номбре - українська співачка, модель та інфлюенсер родом із Донецька.

Вона була також учасницею популярного серед багатьох українців шоу "Холостяк-11".