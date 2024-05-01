МИД "списало" виртуальную помощницу Викторию Ши со звезды "Холостяка": зачем она нужна и как выглядит

Министерство иностранных дел (МИД) Украины впервые в истории создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифровую личность Викторию Ши. Ее обязанность - официально комментировать консульскую информацию для СМИ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу МИД рассказывает, что известно об этом уникальном проекте и прототипе виртуальной помощницы.

Кто стал прототипом цифровой представительницы МИД

Согласно информации Министерства иностранных дел, их виртуальная представительница по консульским вопросам Виктория Ши была создана на основе реального человека - украинской певицы и инфлюенсера Розали Номбре.

Прототип Виктории Ши - Розали Номбре (фото: instagram.com/rosali_kovbasa)

Именно она согласилась pro bono (добровольно и бесплатно) поучаствовать в проекте МИД и выступить в качестве прототипа цифровой помощницы.

Уточняется, что команда проекта сняла и оцифровала ее внешний вид.

Отмечается, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами. То есть, с официальными комментариями от имени консульской службы МИД будет выступать только цифровая Виктория Ши.

Цифровая представительница МИД Виктория Ши (фото: mfa.gov.ua)

Основные задачи Виктории Ши

Планируется, что комментарии Виктории Ши:

будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины

будут появляться на веб-сайте и страницах в социальных сетях

будут передаваться журналиста.)м пресс-службой МИД

"Мое имя символизирует нашу главную цель - победу Украины, а фамилия - искусственный интеллект (с украинского - "штучний інтелект", - Ред), который меня создал. Моя работа будет состоять в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за границей, реагировании на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости", - рассказала виртуальная представительница МИД в своем приветственном видеообращении.

Внедрение передовых технологий в МИД

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, использование сгенерированной искусственным интеллектом цифровой личности для консульского комментирования - это, прежде всего, экономия времени и ресурсов МИД.

"Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам", - добавил он.

Чиновник подчеркнул также, что активное использование технологий ИИ в работе МИД - не прихоть, а требование военного времени, поскольку для достижения необходимых для страны результатов нужно "ускорять все процессы и быть на шаг впереди".

Кулеба уточнил, что создание цифровой консульской представительницы - часть более широкой стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием искусственного интеллекта в МИД Украины.

"Дипломатия не только в Украине, но и во всем мире всегда была консервативной сферой, которая последней внедряла инновации. Мы меняем это. Украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и делает технологический скачок, которого до сих пор не совершила ни одна дипломатическая служба в мире", - отметил глава МИД.

Как Викторию Ши защитили от цифровых подделок

Отмечается, что МИД предусмотрело несколько уровней защиты Виктории Ши от цифровых подлогов.

Речь идет о том, что на каждом оригинальном видео консульской представительницы размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД.

QR-код можно увидеть в правом нижнем углу экрана (скриншот: youtube.com/@UkraineMFA)

В случае отсутствия такого QR-кода (или перехода на любой другой сайт) видео не считается достоверным.

Уточняется, что консульская представительница не является заменой представителя МИД Украины.

После окончания срока пребывания на этом посту Олега Николенко, МИД уже провело конкурс на замещение вакансии - его победитель проходит необходимые процедуры спецпроверок.

Кто такая Розали Номбре

Розали Номбре - украинская певица, модель и инфлюенсер родом из Донецка.

Она была также участницей популярного среди многих украинцев шоу "Холостяк-11".