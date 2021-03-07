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В Мюнхене вандалы осквернили могилу Степана Бандеры: "даже мертвый - опасный"

Новина українською → Германия, Воскресенье 07 марта 2021 20:01
В Мюнхене вандалы осквернили могилу Степана Бандеры: "даже мертвый - опасный" В Германии осквернили могилу Степана Бандеры (фото: twitter.com/MelnykAndrij)
Автор: Styler

В немецком Мюнхене неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры. На памятник разлили неизвестное вещество.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

Он также призвал полицию немедленно найти и наказать виновных в этом акте вандализма.

В Мюнхене вандалы осквернили могилу Степана Бандеры: &quot;даже мертвый - опасный&quot;

В Германии осквернили могилу Степана Бандеры (фото: twitter.com/MelnykAndrij)

"Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - написал Мельник.

Стоит отметить, что это не первый случай вандализма на могиле Бандеры. В 2014 году неизвестные взорвали его могилу.

Пользователи сети прокомментировали новый инцидент.

  • Поднимите вопрос переноса в Украину останков тогда;
  • Беспричинно мстят даже могиле Степана Бандеры;
  • Даже мертвый - опасный для бесов московских;
  • Давно надо провести эксгумацию и вернуть прах Бандеры в Украину, поскольку немецкая полиция явно не желает обезопасить его могилу от нападений.
  • Давайте перезахороним тело Бандеры под Киевом. Будете это инициировать?
  • Это смола, скорее всего. Этот акт должен иметь сакральное значение. Облита смолой могила - адское проклятие.

Напомним, в Умани вандалы повредили стелу украинским воинам, погибшим на Донбассе.

Мы также писали о том, что под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил, и даже могилы своих родственников.

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