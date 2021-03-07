В Мюнхене вандалы осквернили могилу Степана Бандеры: "даже мертвый - опасный"

В немецком Мюнхене неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры. На памятник разлили неизвестное вещество.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter .

Он также призвал полицию немедленно найти и наказать виновных в этом акте вандализма.

В Германии осквернили могилу Степана Бандеры (фото: twitter.com/MelnykAndrij)

"Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - написал Мельник.

Стоит отметить, что это не первый случай вандализма на могиле Бандеры. В 2014 году неизвестные взорвали его могилу.

Пользователи сети прокомментировали новый инцидент.