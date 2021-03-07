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У Мюнхені вандали осквернили могилу Степана Бандери: "навіть мертвий - небезпечний"

Новость на русском → Німеччина, Неділя 07 березня 2021 20:01
У Мюнхені вандали осквернили могилу Степана Бандери: "навіть мертвий - небезпечний" У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери (фото: twitter.com/MelnykAndrij)
Автор: Styler

У німецькому Мюнхені невідомі осквернили могилу українського націоналіста Степана Бандери. На пам'ятник розлили невідому речовину.

Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці в Twitter.

Він також закликав поліцію негайно знайти і покарати винних у цьому акті вандалізму.

У Мюнхені вандали осквернили могилу Степана Бандери: &quot;навіть мертвий - небезпечний&quot;

У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери (фото: twitter.com/MelnykAndrij)

"Який сором, що демонізацією Бандери займається не тільки московська пропаганда, але й поважні німецькі історики", - написав Мельник.

Варто зазначити, що це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У 2014 році невідомі підірвали його могилу.

Користувачі мережі прокоментували новий інцидент.

  • Підніміть питання перенесення в Україну останків тоді;
  • Безпричинно мстять навіть могилі Степана Бандери;
  • Навіть мертвий - небезпечний для бісів московських;
  • Давно треба провести ексгумацію і повернути прах Бандери в Україну, оскільки німецька поліція явно не бажає убезпечити його могилу від нападів.
  • Давайте перепоховаємо тіло Бандери під Києвом. Будете ініціювати?
  • Це смола, швидше за все. Цей акт повинен мати сакральне значення. Облита смолою могила - пекельне прокляття.

Нагадаємо, в Умані вандали пошкодили стелу українським воїнам, загиблим на Донбасі.

Ми також писали про те, що під Миколаєвом вандали осквернили понад 100 могил, і навіть могили своїх родичів.

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