У Мюнхені вандали осквернили могилу Степана Бандери: "навіть мертвий - небезпечний"
У німецькому Мюнхені невідомі осквернили могилу українського націоналіста Степана Бандери. На пам'ятник розлили невідому речовину.
Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці в Twitter.
Він також закликав поліцію негайно знайти і покарати винних у цьому акті вандалізму.
У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери (фото: twitter.com/MelnykAndrij)
"Який сором, що демонізацією Бандери займається не тільки московська пропаганда, але й поважні німецькі історики", - написав Мельник.
Варто зазначити, що це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У 2014 році невідомі підірвали його могилу.
Користувачі мережі прокоментували новий інцидент.
- Підніміть питання перенесення в Україну останків тоді;
- Безпричинно мстять навіть могилі Степана Бандери;
- Навіть мертвий - небезпечний для бісів московських;
- Давно треба провести ексгумацію і повернути прах Бандери в Україну, оскільки німецька поліція явно не бажає убезпечити його могилу від нападів.
- Давайте перепоховаємо тіло Бандери під Києвом. Будете ініціювати?
- Це смола, швидше за все. Цей акт повинен мати сакральне значення. Облита смолою могила - пекельне прокляття.
Нагадаємо, в Умані вандали пошкодили стелу українським воїнам, загиблим на Донбасі.
Ми також писали про те, що під Миколаєвом вандали осквернили понад 100 могил, і навіть могили своїх родичів.