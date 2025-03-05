Мюлі та молочні відтінки: стилістка назвала головні взуттєві тренди весни 2025

Взуття світлих відтінків

Білий колір залишається фаворитом сезону, активно присутній у колекціях відомих брендів. Тому взуття білого або молочного кольору - один із трендів 2025 року.

"Таке взуття точно додасть акценти у весняні образи та візуально полегшить їх. На підборах чи без - вирішувати вам", - підкреслила стилістка. Також вона радить звернути увагу на туфлі на високих підборах і зручні лофери.

Біле і молочне взуття гармонійно виглядає з нейтральними відтінками одягу, а також яскравими акцентами, створюючи баланс в образі.



Біле взуття в тренді (скриншот з відео: instagram.com/jullztyle)

Кросівки в стилі ретро

Кросівки в стилі ретро, натхненні дизайнами 70-х і 80-х років, продовжують набирати популярність у 2025 році. Такі моделі можуть поєднувати елементи вінтажного дизайну і сучасні технології, забезпечуючи комфорт і стиль.

"Ретро-кросівки внесуть нотку вінтажу, але при цьому збережуть ваш комфорт. Можна вибрати шкіру або замшу, базовий колір або акцентний, або навіть принт", - підкреслила стилістка.



Кросівки в стилі ретро (фото: pinterest.com)

Топсайдери

Топсайдери - це особливий вид взуття, спочатку розроблений для яхтингу, який з плином часу завоював популярність у повсякденному житті завдяки своєму комфорту і стилю.



Топсайдери на весну 2025 (фото: pinterest.com)

У 1935 році Пол Сперрі, моряк і засновник компанії Sperry Top-Sider, створив першу модель топсайдерів. Він надихнувся малюнком підошви свого кокер-спанієля, помітивши, як його лапи забезпечують зчеплення з поверхнею. Це спостереження призвело до розробки унікальної рифленої підошви, яка забезпечувала відмінне зчеплення на мокрих палубах, не залишаючи слідів.

"Топсайдери, як і лофери, у трендах весни 2025 року. І впевнено займуть полиці майже всіх шоу-румів. Це досить комфортний вид взуття для динамічного способу життя", - підкреслила стилістка.



Топсайдери на весну 2025 (фото: pinterest.com)

Лаконічні мюлі

Мюлі - це взуття без задника, яке поєднує в собі комфорт і елегантність. У 2025 році мюлі стають одним з головних трендів, пропонуючи різноманітність моделей для будь-якого випадку.

Популярні моделі мюлей 2025 року: мюлі-лофери (об'єднують елементи класичних лоферів і мюлей, забезпечуючи стильний і зручний варіант для повсякденного носіння), мюлі на підборах (додають родзинку вечірнім образам і мають гарний вигляд із сукнями та штанами), мюлі-балетки (забезпечують максимальний комфорт і підходять для тривалих прогулянок).

"Зручні мюлі на підборах або без чудово впишуться в більш вишукані міські образи в рамках теплих весняних днів. Я б такі радила носити навіть зі шкарпетками", - зазначила стилістка.



Мюлі на весну 2025 (скриншот з відео: instagram.com/jullztyle)

Взуття з плетеної шкіри

Взуття з плетеної шкіри стає помітним трендом весни 2025 року, привносячи в модний світ елементи текстури та вишуканості. Плетіння додає візуальний інтерес і унікальність кожному виробу, роблячи його центром уваги в будь-якому образі.

"Взуття з плетеної шкіри теж буде в тренді. Така модель додає правильного акценту саме за рахунок виразної фактури", - підсумувала стилістка.



Трендові моделі на весняний сезон (скриншот з відео: instagram.com/jullztyle)

З чим носити взуття з плетеної шкіри

З сукнями та спідницями

Плетене взуття чудово поєднується з легкими сукнями та спідницями, додаючи текстурний контраст і інтерес до образу.

Зі штанами

Це взуття гармонує з різними стилями штанів і шортів, чи то класичні моделі, чи то вільніші фасони.

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