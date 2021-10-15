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Мыть нужно не голову: парикмахер рассказала, почему волосы быстро жирнеют

Новина українською →
Пятница 15 октября 2021 08:30
Мыть нужно не голову: парикмахер рассказала, почему волосы быстро жирнеют Фото: парикмахер рассказала, почему волосы быстро жирнеют (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Для многих людей мытье головы является ежедневным ритуалом, ведь уже к вечеру шевелюра приобретает довольно жалкий вид. Если же у вас длинные и густые волосы на их регулярный уход тратится много времени и финансов. Но этого можно избежать.

Известный TikTok-блогер, парикмахер и стилист Сара Броули рассказала, почему волосы быстро жирнеют.

Этот совет настолько очевиден и прост, что "взорвал" сеть. Ведь до этого, по сути, мог додуматься каждый.

В своем очередном совете по уходу за волосами девушка показала, что причиной быстрого загрязнения является... немытая расческа.

Блогер говорит, что на ее поверхности скапливается кожный жир и средства по уходу за волосами. Когда вы расчесываетесь, это попадает на ваши волосы.

"Вся грязь попадает на вашу кожу каждый день - это отвратительно", - поясняет Сара.

Девушка напомнила, что расческу нужно регулярно мыть. Для этого подойдет ваш шампунь, после чего достаточно просушить на полотенце.

@sarahbrawleyhair Do you wash yours..? #learnontiktok #hairtok #greasyhair #cleantok OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) - Joel Corry & Jax Jones

А вот в дни, перечисленные ниже, согласно лунному календарю, нужно стричься, краситься, проводить другие косметические процедуры. Они будут удачными.

В октябре это 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27 число.

Ранее парикмахер рассказал, как мыть голову без вреда волосам. Эксперт назвал ключевую ошибку, которую допускают практически все.

Также специалисты поделились секретом, сколько раз нужно мыть голову для роскошной шевелюры.

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