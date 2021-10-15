Мыть нужно не голову: парикмахер рассказала, почему волосы быстро жирнеют

Для многих людей мытье головы является ежедневным ритуалом, ведь уже к вечеру шевелюра приобретает довольно жалкий вид. Если же у вас длинные и густые волосы на их регулярный уход тратится много времени и финансов. Но этого можно избежать.

Этот совет настолько очевиден и прост, что "взорвал" сеть. Ведь до этого, по сути, мог додуматься каждый.

В своем очередном совете по уходу за волосами девушка показала, что причиной быстрого загрязнения является... немытая расческа.

Блогер говорит, что на ее поверхности скапливается кожный жир и средства по уходу за волосами. Когда вы расчесываетесь, это попадает на ваши волосы.

"Вся грязь попадает на вашу кожу каждый день - это отвратительно", - поясняет Сара.

Девушка напомнила, что расческу нужно регулярно мыть. Для этого подойдет ваш шампунь, после чего достаточно просушить на полотенце.

А вот в дни, перечисленные ниже, согласно лунному календарю, нужно стричься, краситься, проводить другие косметические процедуры. Они будут удачными.

В октябре это 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27 число.