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Мити потрібно не голову: перукар розповіла, чому волосся швидко жирніє

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П'ятниця 15 жовтня 2021 08:30
Мити потрібно не голову: перукар розповіла, чому волосся швидко жирніє Фото: перукар розповіла, чому волосся швидко жирніє (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Для багатьох людей миття голови є щоденним ритуалом, адже вже до вечора шевелюра набуває досить жалюгідного вигляду. Якщо ж у вас довгі і густе волосся на їх регулярний догляд витрачається багато часу і фінансів. Але цього можна уникнути.

Відомий TikTok-блогер, перукар і стиліст Сара Броулі розповіла, чому волосся швидко жирнішає.

Ця порада настільки очевидна і проста, що "підірвала" мережу. Адже до цього, по суті, міг додуматися кожен.

У своїй черговій пораді по догляду за волоссям дівчина показала, що причиною швидкого забруднення є... немитий гребінець.

Блогер каже, що на його поверхні накопичується шкірний жир і засоби по догляду за волоссям. Коли ви розчісуєтесь, це потрапляє на ваше волосся.

"Весь бруд потрапляє на вашу шкіру кожен день - це огидно", - пояснює Сара.

Дівчина нагадала, що гребінець потрібно регулярно мити. Для цього підійде ваш шампунь, після чого досить просушити на рушнику.

А ось в дні, перераховані нижче, згідно з місячним календарем, потрібно стригтися, фарбуватися, проводити інші косметичні процедури. Вони будуть вдалими.

У жовтні це 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27 число.

Раніше перукар розповів, як мити голову без шкоди волоссю. Експерт назвав ключову помилку, яку допускають практично всі.

Також фахівці поділилися секретом, скільки разів потрібно мити голову для розкішної шевелюри.

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