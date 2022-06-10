ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Мяса охота": оккупанты продолжают есть собак в Украине, пока их командиры продают пайки

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 12:48
"Мяса охота": оккупанты продолжают есть собак в Украине, пока их командиры продают пайки Оккупанты едят собак в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Оккупанты в Украине продолжают есть собак. Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчика с матерью.

В нем он жалуется на то, что командиры продают их сухпайки, поэтому им нечем питаться.

Запись разговора рашиста опубликовало СБУ.

Почему российские солдаты голодные

Дело в том, что есть информация о том, что их командиры продают сухпайки и к военным они попросту не попадают.

В одном из перехваченных разговоров оккупант жалуется жене: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выбросили "Х*йня полна, как поросятам".

Он добавляет, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом перепродающие их командиры.

На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.

"Собаку! Мясо охота же!" – отвечает российский оккупант.

Слушайте запись перехвата телефонного разговора.

О том, что российские военные едят собак мы уже сообщали неоднократно. Так, в последний раз один из них хвастался, что съел йоркшир-терьера под Херсоном.

Также известно, что россияне массово начали совершать зверства на своей территории.

Читайте также, украинец на весь мир рассказал о зверствах оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее