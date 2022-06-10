"Мяса охота": оккупанты продолжают есть собак в Украине, пока их командиры продают пайки
Оккупанты в Украине продолжают есть собак. Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчика с матерью.
В нем он жалуется на то, что командиры продают их сухпайки, поэтому им нечем питаться.
Запись разговора рашиста опубликовало СБУ.
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Дело в том, что есть информация о том, что их командиры продают сухпайки и к военным они попросту не попадают.
В одном из перехваченных разговоров оккупант жалуется жене: "Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выбросили "Х*йня полна, как поросятам".
Он добавляет, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом перепродающие их командиры.
На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.
"Собаку! Мясо охота же!" – отвечает российский оккупант.
Слушайте запись перехвата телефонного разговора.
О том, что российские военные едят собак мы уже сообщали неоднократно. Так, в последний раз один из них хвастался, что съел йоркшир-терьера под Херсоном.
Также известно, что россияне массово начали совершать зверства на своей территории.
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