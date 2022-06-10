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"Мяса охота": окупанти продовжують їсти собак в Україні, поки їхні командири продають пайки

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П'ятниця 10 червня 2022 12:48
"Мяса охота": окупанти продовжують їсти собак в Україні, поки їхні командири продають пайки Окупанти їдять собак в Україні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Окупанти в Україні продовжують їсти собак. Про це свідчить телефонна розмова загарбника з матір'ю.

У ньому він скаржиться на те, що командири продають їх сухпайки, тому їм нічим харчуватися.

Запис розмови рашиста опублікувало СБУ.

Чому російські солдати голодні

Річ у тому, що є інформація про те, що їх командири продають сухпайки та до військових вони просто не потрапляють.

В одній з перехоплених розмов окупант скаржиться дружині: "он, банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста... ми відразу ж викинули" х * йня повна, як поросятам".

Він додає, що їх пайки йдуть "наліво", і винні в цьому командири, що перепродають їх.

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спочатку називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і щурів.

"Собаку! М'яса ж хочеться!"- відповідає російський окупант.

Слухайте запис перехоплення телефонної розмови.

Про те, що російські військові їдять собак ми вже повідомляли неодноразово. Так, Востаннє один з них хвалився, що з'їв йоркшир-тер'єра під Херсоном.

Також відомо, що росіяни масово почали здійснювати звірства на своїй території.

Читайте також, українець на весь світ розповів про звірства окупантів.

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