В Мьянме родился ребенок с двумя головами: малыш абсолютно здоров (фото)

В Мьянме родился ребенок с двумя головами (Фото: freepik)

Врачи в Мьянме рассказали, что малыш не является сиамским близнецом и полностью здоров

В Мьянме родился совершенно необычный малыш – с двумя головами. Врачи утверждают, что мальчик абсолютно здоров и он не является сиамским близнецом.

Врач больницы Татконе рассказал, что мальчик появился на свет в ночь со среды на четверг и его немедленно перевели в детскую больницу в городе Оттаратири для особого ухода. Об этом сообщает издание MayanmarTimes.

"У матери был только восьмой месяц беременности, начались схватки. Когда врачи осмотрели ее, обнаружили, что младенец застрял головой в тазу, но никаких признаков аномалии замечено не было. Было принято решение сделать кесарево сечение, так как у роженицы были и другие сопутствующие заболевания", - рассказал врач.

Когда малыша достали, медики были шокированы – у него было две головы. При этом он не является сиамским близнецом, так как у него одно тело, один набор органов и одно анальное отверстие. Все органы функционируют нормально, малыш абсолютно здоров, при рождении его вес составил 2500.

Он стал вторым ребенком в семье из Южной деревни в урочище Шве су в поселке Татконе. Его матери Санде Мьин 29 лет.

"Я впервые вижу двуглавого ребенка. Я видел сиамских близнецов. Поскольку ребенок аномальный, я решил, что ему нужен особый уход и я приказал его перевести в детскую больницу в Оттаратири", - добавил врач.

В Мьянме родился ребенок с двумя головами

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновцах родились уникальные сиамские близнецы.