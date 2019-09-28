ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Одно тело и две головы: в Черновцах родились редкие сиамские близнецы

STYLERЖизнь    28.09.2019 - 20:04
Одно тело и две головы: в Черновцах родились редкие сиамские близнецы
Сиамские близнецы в Черновцах (фото: pixabay.com)

Сотрудники роддома №2 стали свидетелями рождения уникальных девочек

В ночь с 27 на 28 сентября в черновицком роддоме №2 родились уникальные сиамские близнецы. У девочек одно тело и две головы. Об этом сообщает "Молодий буковинець".

По словам главного врача больницы Альберта Курицына, девочек родила жительница Черновицкой области.

О том, что у женщины будут сиамские близнецы она знала еще до родов. Но по собственным убеждениям не захотела делать аборт. При этом она впервые стала мамой.

Изначально женщина готовилась к родам в Киеве. Но из-за того, что роды начались преждевременно, в 33 недели, ей пришлось рожать в местной больнице.

Одно тело и две головы: в Черновцах родились редкие сиамские близнецы

Палата в больнице (фото: molbuk.ua)

Курицын отметил, что данный случай является действительно редким, поскольку последний раз сиамские близнецы рождались в Украине в 2012 году.

"Мы с таким случаем не встречались, хотя давно работаем. Вместе с тем, мне не приходилось встречаться с такой патологией", - заявил Курицын.

В данное время сиамские близнецы находятся в роддоме, но медики их перевезут в детскую больницу.

Напомним, что в Австралии родились уникальные полуидентичные близнецы, которые имеют 100% ДНК от матери и по 50% ДНК от отца. Мальчик и девочка идентичные близнецы только со стороны матери.

Ранее сообщалось о том, что мать пятерых детей наложила на себя руки прямо в больнице. 39-летняя женщина не могла оправиться от смерти мужа, поэтому и решилась на такой шаг.

Отец связал и убил 16-летнюю дочь в Киеве: новые детали трагедии (видео) Связали колготками в собственной кровати: детали жуткого убийства 16-летней в Киеве
Новости Украины Черновицкая областьпреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь