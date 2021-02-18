Мягков поддерживал Украину и ненавидел "советы": топ фактов из жизни великого актера

За что Мягков не любил роль Жени Лукашина из "Иронии судьбы"

Роль Жени Лукашина полюбилась всем без исключения. Фильм вышел в 1975 году, телевизионную премьеру посмотрели более 100 миллионов зрителей. В СССР лента была показана 1 января по центральному телеканалу, и вскоре показ этой картины в новогоднюю ночь стал доброй традицией. Люди не представляли себе Новый год без этой кинокартины.

При этом сам Мягков роль недолюбливал, никогда не пересматривал и считал ежегодные повторы картины в новогоднюю ночь насилием над зрителем. Он считал, что киноленту не стоит превращать в посмешище и очень обрадовался, когда услышал новость о том, что фильм первый раз за 10 лет не покажут по ТВ в новогоднюю ночь. Это было в 2017 году.

"Мне кажется, давно пора перестать показывать этот фильм, чтобы не превратить его в посмешище. Нужно иметь меру во всем, я так считаю, - заявлял тогда Мягков.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Андрея Мягков был против оккупации Крыма Россией

В 2014 году Андрей Мягков категорически был против оккупации Крыма Россией и даже поставил свою подпись в альтернативном списке, поддерживающем Украину.

"Я желаю всем украинцам и с той, и с другой стороны стоящим, только мира. Для этого нужны воля, ум, выдержка и любовь к ближнему своему. Я желаю и даже прошу, умоляю решить все мирным путем. Умоляю", – говорил Мягков.

Мягков никогда не хотел вернуться в родной Петербург

После поступления во МХАТ в Москве актер не хотел возвращаться на Родину.

"Когда я оттуда уехал и поступил в Школу-студию МХАТ, приезжал в Ленинград каждую субботу "Красной стрелой", а в понедельник утром возвращался в Москву. Без Ленинграда просто не мог, думал, не выдержу. Сейчас это уже позади, все другое... Папочки с мамой нет, я понимаю, что это уже не мой Ленинград, и, как ни странно и, может быть, как ни страшно это говорить, туда не тянет, а когда вспоминаю, как тянуло, думаю: "Отчего же так происходит?", - рассказывал Мягков в интервью "Бульвару".

Андрея Мягков поддерживал Украину (фото: kinoteatr.ru)

Мягков не признавал Ленина и советскую власть

В интервью газете "Бульвар" Мягков признавался, что с Лениным у него отношения непростые.

"С Лениным отношения у меня непростые - из-за давней какой-то похожести и отсутствия большого количества волос (если бородку и усы приделать, я очень похожим становлюсь на вождя, просто портретно) играть Владимира Ильича предлагали мне часто. И в театре, причем в "Так победим!" Михал Филиппыча Шатрова Ефремов назначил меня, а я отказался: "Не буду". Моя семья, кстати, всегда все понимала: и кто такой Ленин, и кто такой Сталин, и что такое советская власть, - мне не надо было ничего объяснять. Я не хотел этого, потому что даже в пьесе Шатрова - вранье, ну просто абсолютное, а Ефремов отрезал: "Или будешь играть, или уходи из театра"", - говорил Мягков в интервью.