"Мы теряем больных, которых можно было спасти": Голубовская сделала заявление об Омикроне

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем особенность течения штамма коронавируса Омикрон, почему он коварен, чем грозит украинцам, и какой препарат поможет пациентам из группы риска.
Об этом заслуженный врач написала на своей странице в Facebook.
По мнению Ольги Голубовской, нас ждет рост заболеваемости, но он, вероятно, будет не таким трагическим. При этом группы риска также более уязвимы к тяжелому течению болезни.
"Тактика ведения больных (вне зависимости от статуса вакцинации) должна быть одинаково неизменной - раннее лечение противовирусными препаратами. Раннее - это сразу после постановки диагноза, в первую неделю. Это самое эффективное, что мы имеем на сегодняшний день..." - заявляет доктор.
Голубовская говорит, что воздействие на возбудитель есть самым эффективным методом в лечении любого инфекционного заболевания. А отрицание некоторых докторов этого факта приводит к тому, что мы теряем больных, которых можно было спасти.
Голубовская говорит, что ремдесивир на ранних сроках снижает риск госпитализации и смерти на 87% у пациентов группы риска. Но важно получение препарата именно на ранних сроках.
"Новое исследование говорит, что препарат может быть полезен для предотвращения госпитализации (вакцинированных и невакцинированных) пациентов, что очень важно, поскольку всплеск Омикрона угрожает перегрузить системы здравоохранения по всему миру. Ремдесивир может стать благом для пациентов с COVID-19 в тех частях мира, где нет вакцин, или для пациентов с ослабленным иммунитетом", - пишет врач, ссылаясь на научный журнал New England Journal of Medicin.
Ранее ученые также назвали нетипичный симптом, по которому можно понять, что у вас "Омикрон".
Также Голубовская недавно сделала заявление о борьбе с инфекционными болезнями в Украине.