"Ми втрачаємо хворих, яких можна було врятувати": Голубовська зробила заяву про Омікрон

Як проявляється Омікрон, і в чому його відмінності

На початку хвороби температура тіла частіше підвищена, може досягати 39 градусів і навіть вище, але, як правило, до важкої дихальної недостатності не доходить.

Хворіють Омікроном і вакциновані, в тому числі ті, хто має високий титр антитіл. Почастішали і випадки повторного захворювання.

Штам має меншу тяжкість перебігу, але компенсує все це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності.

Вірусне навантаження на початку вище, ніж у варіанту Дельта, але з тяжкістю течії це не завжди корелює.

Чим загрожує Омікрон українцям?

На думку Ольги Голубовської, нас чекає зростання захворюваності, але воно, ймовірно, буде не таким трагічним. При цьому групи ризику також більш уразливі до важкого перебігу хвороби.

"Тактика ведення хворих (незалежно від статусу вакцинації) повинна бути однаково незмінною - раннє лікування противірусними препаратами. Раннє - це відразу після постановки діагнозу, в перший тиждень. Це найефективніше, що ми маємо на сьогоднішній день..." - заявляє доктор.

Голубовська каже, що вплив на збудник є найефективнішим методом в лікуванні будь-якого інфекційного захворювання. А заперечення деяких докторів цього факту призводить до того, що ми втрачаємо хворих, яких можна було врятувати.

Який препарат рятує пацієнтів групи ризику

Голубовська каже, що ремдесівір на ранніх термінах знижує ризик госпіталізації і смерті на 87% у пацієнтів групи ризику. Але важливо отримання препарату саме на ранніх термінах.

"Нове дослідження говорить, що препарат може бути корисним для запобігання госпіталізації (вакцинованих та невакцинованих) пацієнтів, що дуже важливо, оскільки сплеск Омікрону загрожує перевантажити системи охорони здоров'я по всьому світу. Ремдесівір може стати благом для пацієнтів з COVID-19 в тих частинах світу, де немає вакцин, або для пацієнтів з ослабленим імунітетом", - пише лікар, посилаючись на науковий журнал New England Journal of Medicin.