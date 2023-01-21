"Мы стреляем по хо*лам": тіктокерка з Рівного розгубила мізки і отримала покарання (відео)

Юна блогерка з Рівного вирішила хайпонути і виклала у TikTok відео, де вона з подругою "запалює" під рашистську пісню "Бам бам бам бам, мы стреляем по хо*лам". Тепер дівчина згадала, де в неї мозок і просить вибачення.

Думала, що це весело

На кадрах видно, що дівчата відриваються і кривляються на камеру під цей "хіт" про "хо*лів" і "бандері*ців".

Дівчина була зареєстрована в TikTok під ніком @sonyayaaay. Але тепер пошук не видає її профіль.

Не думала, що когось образить

Тепер красуню знайшла СБУ і вона вибачається на камеру і каже, мовляв, TikTok cам запропонував їй це відео.

"Я не усвідомлювала, що даний звукозапис може образити честь і гідність громадян України. Наших військовослужбовців, що захищають нас з вами. Я засуджую агресію РФ, їхні злочинні дійства, вбивства ними українського народу та тих представників інших держав, що допомагають нам жити надалі. Приношу мої найщиріші вибачення перед українським народом. Я зрозуміла свою вину в повній мірі", - проторочило дівча перед камерою.

Сподіваємося, вона і її подруга зрозуміла нарешті, що в країні - війна, і тепер знає значення слів "хо*ли" і "бандері*ці".