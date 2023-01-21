ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мы стреляем по хо*лам": тіктокерка з Рівного розгубила мізки і отримала покарання (відео)

Новость на русском →
Рівне, Субота 21 січня 2023 15:40
"Мы стреляем по хо*лам": тіктокерка з Рівного розгубила мізки і отримала покарання (відео) Блогерка з Рівного вибачилася за скандальне відео (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Юна блогерка з Рівного вирішила хайпонути і виклала у TikTok відео, де вона з подругою "запалює" під рашистську пісню "Бам бам бам бам, мы стреляем по хо*лам". Тепер дівчина згадала, де в неї мозок і просить вибачення.

Дивіться нижче в матеріалі Styler деталі цього скандалу.

Думала, що це весело

На кадрах видно, що дівчата відриваються і кривляються на камеру під цей "хіт" про "хо*лів" і "бандері*ців".

Дівчина була зареєстрована в TikTok під ніком @sonyayaaay. Але тепер пошук не видає її профіль.

Не думала, що когось образить

Тепер красуню знайшла СБУ і вона вибачається на камеру і каже, мовляв, TikTok cам запропонував їй це відео.

"Я не усвідомлювала, що даний звукозапис може образити честь і гідність громадян України. Наших військовослужбовців, що захищають нас з вами. Я засуджую агресію РФ, їхні злочинні дійства, вбивства ними українського народу та тих представників інших держав, що допомагають нам жити надалі. Приношу мої найщиріші вибачення перед українським народом. Я зрозуміла свою вину в повній мірі", - проторочило дівча перед камерою.

Сподіваємося, вона і її подруга зрозуміла нарешті, що в країні - війна, і тепер знає значення слів "хо*ли" і "бандері*ці".

Раніше ми писали, що в храмі УПЦ заспівали пісню "Батько наш - Онуфрій, УПЦ - нам мати".

Крім того читайте, що відома російська блогерка робить фото у знищеному Маріуполі.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандал блогерка