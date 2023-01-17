"Батько наш - Онуфрій, УПЦ - нам мати": у Вінниці зганьбилися із проповіддю в храмі
У Вінниці зганьбилися з проповіддю, виконавши "кавер"-проповідь на "Батько наш Бандера" у храмі Української православної церкви.
Дивіться нижче в матеріалі Styler відео з цим дивакуватим виконанням.
Вінницька Єпархія УПЦ виклала в YouTube відео, на якому парафіяни разом зі священослужителями славлять предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату, митрополита Онуфрія.
В проповіді слова "Батько наш Бандера, Україна мати" замінили словами "Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати".
Цікаво, що в коментарях деякідописувачі навіть не розуміють всієї крінжовості ситуації і цілком серйозно дякують за гарну проповідь:
Спасибо большое, радостно слушать ,какое единодушие между христианами этого храма.
Очень мудро и без пафоса!!! Благодарю за воинов Христовых.
Які ж Молодці! Слава Богу!
Раніше ми писали, що Василя Ломаченка внесли в реєстр держзрадників через його публікацію відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.