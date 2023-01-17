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"Батько наш - Онуфрій, УПЦ - нам мати": у Вінниці зганьбилися із проповіддю в храмі

Новость на русском →
Вінниця, Вівторок 17 січня 2023 07:30
"Батько наш - Онуфрій, УПЦ - нам мати": у Вінниці зганьбилися із проповіддю в храмі У Вінниці зганьбилися з проповіддю про Онуфрія (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

У Вінниці зганьбилися з проповіддю, виконавши "кавер"-проповідь на "Батько наш Бандера" у храмі Української православної церкви.

Дивіться нижче в матеріалі Styler відео з цим дивакуватим виконанням.

Вінницька Єпархія УПЦ виклала в YouTube відео, на якому парафіяни разом зі священослужителями славлять предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату, митрополита Онуфрія.

В проповіді слова "Батько наш Бандера, Україна мати" замінили словами "Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати".

Цікаво, що в коментарях деякідописувачі навіть не розуміють всієї крінжовості ситуації і цілком серйозно дякують за гарну проповідь:

Спасибо большое, радостно слушать ,какое единодушие между христианами этого храма.

Очень мудро и без пафоса!!! Благодарю за воинов Христовых.

Які ж Молодці! Слава Богу!

Раніше ми писали, що Василя Ломаченка внесли в реєстр держзрадників через його публікацію відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

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УПЦ